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13 августа 2018, 12:23



В Красноярском крае определили дату начала сезона охоты на пернатую дичь. В Норильске заявления будут принимать на Московской, 19а.

Для получения разрешения необходимо заполнить заявление установленного образца, оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей за разрешение и сбор за пользование объектами животного мира. Прием заявлений от норильских охотников будет проходить по адресу: ул. Московская, 19а, кабинет 3-21. Форму заявления на получение разрешения, реквизиты для оплаты можно скачать по ссылке:

Просмотров:182 Охота на водоплавающую и боровую дичь на территории края откроется 25 августа 2018 года согласно правилам охоты. Прием заявок на выдачу разрешений на добычу объектов животного мира в предстоящие летне-осенний и осенне-зимний сезоны охоты начинается сегодня, 13 августа, сообщает официальный портал Красноярского края.Для получения разрешения необходимо заполнить заявление установленного образца, оплатить государственную пошлину в размере 650 рублей за разрешение и сбор за пользование объектами животного мира.Прием заявлений от норильских охотников будет проходить по адресу: ул. Московская, 19а, кабинет 3-21.Форму заявления на получение разрешения, реквизиты для оплаты можно скачать по ссылке: http://www.ohotnadzor24.ru/ . Там также можно ознакомиться с графиком приема граждан в муниципальных образованиях края.