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13 августа 2018, 12:37



Волонтеры «Арктического субботника» продолжают благоустраивать Диксон.

Так, ребята на протяжении четырех недель проводят рейды по очистке территории поселения от бытового и технического мусора. Силами волонтеров полностью разобрано порядка 300 погонных метров деревянного короба водопровода, который располагался у подножья обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения. Кроме этого студенты своими силами возобновили фрагмент обелиска, где произвели его затирку цементом и восстановили покрытие. Также волонтеры продолжают очистку набережной поселения, на сегодняшний день уже собрано 72 м2 пиломатериалов, которые были розданы населению. Утилизировано 172 м2 легкого деревянного строительного мусора, вывезено более одной тонны металлолома, нарезано 500 погонных метров труб. С помощью специальной техники разобрано три деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными. Совместно с волонтерами на территории работают спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, которые, в том числе, пристально следят за безопасностью студентов. Кроме того, для студентов разработаны культурная и спортивная программы. В свободное от работы время ребята играют в теннис, шахматы, волейбол, футбол, разыгрывают различные миниатюры, знакомятся с героическими страницами истории Диксона и многое другое. Завершится экологический проект «Арктический субботник» 15 сентября текущего года, сообщила пресс-служба Таймырского муниципального района.

Просмотров:168 В городском поселении Диксон продолжается экологический проект «Арктический субботник», в рамках которого студенты Красноярского края занимаются благоустройством городского поселения.Так, ребята на протяжении четырех недель проводят рейды по очистке территории поселения от бытового и технического мусора. Силами волонтеров полностью разобрано порядка 300 погонных метров деревянного короба водопровода, который располагался у подножья обелиска защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения.Кроме этого студенты своими силами возобновили фрагмент обелиска, где произвели его затирку цементом и восстановили покрытие.Также волонтеры продолжают очистку набережной поселения, на сегодняшний день уже собрано 72 м2 пиломатериалов, которые были розданы населению. Утилизировано 172 м2 легкого деревянного строительного мусора, вывезено более одной тонны металлолома, нарезано 500 погонных метров труб.С помощью специальной техники разобрано три деревянных двухэтажных дома, признанных аварийными.Совместно с волонтерами на территории работают спасатели управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, которые, в том числе, пристально следят за безопасностью студентов.Кроме того, для студентов разработаны культурная и спортивная программы. В свободное от работы время ребята играют в теннис, шахматы, волейбол, футбол, разыгрывают различные миниатюры, знакомятся с героическими страницами истории Диксона и многое другое.Завершится экологический проект «Арктический субботник» 15 сентября текущего года, сообщила пресс-служба Таймырского муниципального района.