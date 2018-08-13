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13 августа 2018, 12:51



На Таймыре отметили Международный день коренных народов мира.

В Таймырской Ойкумене гостей торжества встречали радушные хозяйки чумов и сотрудники Таймырского дома народного творчества с этническим мини-концертом этнофольклорных групп, мастер-классами и выставкой картин из фондов ТДНТ, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района. В праздничную колонну, которая прошествовала по улицам Дудинки, вошли представители городской и районной администраций, члены Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра, участники I молодежного форума коренных малочисленных народов Таймыра, представители семейных клубов и жители города. Впервые в рамках праздника участники шествия в знак уважения и памяти возложили цветы к памятнику воинов-таймырцев, павшим в годы Великой Отечественной войны. Основные торжества, посвященные празднику, развернулись на Набережной площади. Открыло череду мероприятий зажжение Огня дружбы народов. «Очень приятно видеть, что культурные традиции наших малочисленных народов развиваются и с годами становятся все ярче, что дети продолжают поддерживать свои обычаи и разговаривают на родном языке. И мы сегодня не стоим на месте - самым активным образом развиваем социальную инфраструктуру в наших поселках, помогаем делать доступным и комфортным образование наших детей. С праздником, дорогие друзья! Большое спасибо нашей молодежи, которая на протяжении недели самым активным образом познавала наш Таймыр, уверен, их новшества и решения пойдут на благо и развитие нашей большой Земли», - отметил глава Таймыра Сергей Ткаченко. На Набережной площади развернулось национальное подворье, где в установленных чумах гостеприимные хозяйки угощали гостей блюдами национальной кухни. Работали выставка предметов рыболовства «Богатый улов» и фотовыставка «Объединенные одной рекой», посвященная юбилеям поселков Хета (95 лет) и Новая (65 лет). Были организованы различные игровые программы и мастер-класс резьбы по кости для маленьких северян, выставки продажи декоративно-прикладного искусства и торговые ряды. Гости мероприятия также смогли испытать свою удачу в праздничной лотерее и стали участниками тематической викторины, по условиям которой таймырцы отвечали на вопросы на тему истории, географии, флоры и фауны полуострова, первых исследователях и многое другое. За каждый правильный ответ участники получали жетоны, номера которых затем были разыграны, победители получили ценные призы. В течение всего дня выступали артисты городского Дома культуры, ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро», хор долганской песни «Арадуой», вокальная группа «Сулускан», танцевальный коллектив «Явал» и певица Полина Явай.

Просмотров:169 В столице Таймыра прошли мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира.В Таймырской Ойкумене гостей торжества встречали радушные хозяйки чумов и сотрудники Таймырского дома народного творчества с этническим мини-концертом этнофольклорных групп, мастер-классами и выставкой картин из фондов ТДНТ, сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.В праздничную колонну, которая прошествовала по улицам Дудинки, вошли представители городской и районной администраций, члены Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра, участники I молодежного форума коренных малочисленных народов Таймыра, представители семейных клубов и жители города.Впервые в рамках праздника участники шествия в знак уважения и памяти возложили цветы к памятнику воинов-таймырцев, павшим в годы Великой Отечественной войны.Основные торжества, посвященные празднику, развернулись на Набережной площади. Открыло череду мероприятий зажжение Огня дружбы народов.«Очень приятно видеть, что культурные традиции наших малочисленных народов развиваются и с годами становятся все ярче, что дети продолжают поддерживать свои обычаи и разговаривают на родном языке. И мы сегодня не стоим на месте - самым активным образом развиваем социальную инфраструктуру в наших поселках, помогаем делать доступным и комфортным образование наших детей. С праздником, дорогие друзья! Большое спасибо нашей молодежи, которая на протяжении недели самым активным образом познавала наш Таймыр, уверен, их новшества и решения пойдут на благо и развитие нашей большой Земли», - отметил глава Таймыра Сергей Ткаченко.На Набережной площади развернулось национальное подворье, где в установленных чумах гостеприимные хозяйки угощали гостей блюдами национальной кухни. Работали выставка предметов рыболовства «Богатый улов» и фотовыставка «Объединенные одной рекой», посвященная юбилеям поселков Хета (95 лет) и Новая (65 лет). Были организованы различные игровые программы и мастер-класс резьбы по кости для маленьких северян, выставки продажи декоративно-прикладного искусства и торговые ряды.Гости мероприятия также смогли испытать свою удачу в праздничной лотерее и стали участниками тематической викторины, по условиям которой таймырцы отвечали на вопросы на тему истории, географии, флоры и фауны полуострова, первых исследователях и многое другое. За каждый правильный ответ участники получали жетоны, номера которых затем были разыграны, победители получили ценные призы.В течение всего дня выступали артисты городского Дома культуры, ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро», хор долганской песни «Арадуой», вокальная группа «Сулускан», танцевальный коллектив «Явал» и певица Полина Явай.