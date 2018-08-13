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13 августа 2018, 12:57



Направление «Инвестиции» Агентства развития Норильска возглавил Константин Горбунов.

Перед новым руководителем стоят масштабные задачи, связанные с повышением уровня инвестиционной привлекательности территории, формированием благоприятного инвестиционного климата в Норильске, устранением препятствий при осуществлении инвестиционной деятельности, поддержкой инициатив, осуществляемых в рамках государственно-частного партнерства, реализацией инвестпроектов. Константин Горбунов родился в 1974 году в Норильске. В 1996 году окончил Тульский государственный университет по специальности «Роботы и робототехнические системы», одновременно получил второе высшее образование с присвоением квалификации экономиста. В 2009 году прошел обучение в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по программе «Мастер делового администрирования (МВА)». Свою трудовую деятельность начал в 1996 году в Норильском отделении Сбербанка России. В период с 1999 по 2010 год работал в подразделениях Заполярного филиала компании «Норникель», где прошел трудовой путь от специалиста 2-й категории до заместителя начальника управления. С 2010 года возглавлял частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Норильский никель», сообщили в АРН.

Просмотров:217 На должность первого заместителя директора – руководителя направления «Инвестиции» АНО «Агентство развития Норильска» назначен Константин Горбунов.Перед новым руководителем стоят масштабные задачи, связанные с повышением уровня инвестиционной привлекательности территории, формированием благоприятного инвестиционного климата в Норильске, устранением препятствий при осуществлении инвестиционной деятельности, поддержкой инициатив, осуществляемых в рамках государственно-частного партнерства, реализацией инвестпроектов.Константин Горбунов родился в 1974 году в Норильске. В 1996 году окончил Тульский государственный университет по специальности «Роботы и робототехнические системы», одновременно получил второе высшее образование с присвоением квалификации экономиста. В 2009 году прошел обучение в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова по программе «Мастер делового администрирования (МВА)».Свою трудовую деятельность начал в 1996 году в Норильском отделении Сбербанка России. В период с 1999 по 2010 год работал в подразделениях Заполярного филиала компании «Норникель», где прошел трудовой путь от специалиста 2-й категории до заместителя начальника управления. С 2010 года возглавлял частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Норильский никель», сообщили в АРН.