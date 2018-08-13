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13 августа 2018, 13:11



Музей под открытым небом, организованный норильскими железнодорожниками, пополнился шестым экспонатом. Им стал тепловоз ТЭМ2.

Новый тепловоз-экспонат с заводским номером 068 был выпущен Брянским машиностроительным заводом еще в 1989 году. В Норильск он прибыл в 2004-м и на протяжении десяти лет эксплуатировался на переделах «Норникеля». В 2014 году был списан, три года стоял в отстое и ветшал. На его счастье было решено превратить его в очередной железнодорожный музейный экспонат. Минувшей зимой специалисты цеха подвижного состава ПТЖТ при помощи работников «Норильсктрансремонта» нашли запчасти для его починки, провели ремонт и покрасили. Оставалось только дождаться лета, чтобы поставить последний на шестой «пьедестал», пустовавший на площади перед управлением ПТЖТ. Вечером 10 августа началась непростая установка экспоната. Сначала тепловоз пригнали на площадь на буксире, затем разобрали, отсоединив 44-тонный кузов от двух локомотивных телег весом каждой по 25 тонн. Для работы двух кранов - железнодорожного и автомобильного - пришлось временно отсоединить провода связи, протянутые над площадкой. Затем начался ювелирный процесс установки: в два приема, переставляя тепловоз с путей на подготовленную площадку. Всего установка заняла около 10 часов, в начале 4-го утра новый экспонат встал на свое место. Судя по тому, что больше на площади пустующих мест не осталось, ТЭМ2УМ стал последним в коллекции музея строительства и развития Норильской железной дороги.

Просмотров:230 Новое пополнение в семье железнодорожных экспонатов официально зовется ТЭМ2УМ, что значит «тепловоз электрический маневровый». Он и его собратья серии ТЭМ2 курсируют по Большому Норильску с 1969 года. Это рабочие лошадки, которые делают всю черную работу: маневрируют и перетаскивают вагоны на станциях, формируя поезда, либо «вкалывают» на предприятиях «Норникеля» - подвозят грузы в цеха, подвозят руду, вывозят горячий шлак. Мощность у этих тепловозов невелика - 1400 лошадиных сил, но со своими задачами они вполне справляются.Новый тепловоз-экспонат с заводским номером 068 был выпущен Брянским машиностроительным заводом еще в 1989 году. В Норильск он прибыл в 2004-м и на протяжении десяти лет эксплуатировался на переделах «Норникеля». В 2014 году был списан, три года стоял в отстое и ветшал. На его счастье было решено превратить его в очередной железнодорожный музейный экспонат. Минувшей зимой специалисты цеха подвижного состава ПТЖТ при помощи работников «Норильсктрансремонта» нашли запчасти для его починки, провели ремонт и покрасили. Оставалось только дождаться лета, чтобы поставить последний на шестой «пьедестал», пустовавший на площади перед управлением ПТЖТ.Вечером 10 августа началась непростая установка экспоната. Сначала тепловоз пригнали на площадь на буксире, затем разобрали, отсоединив 44-тонный кузов от двух локомотивных телег весом каждой по 25 тонн. Для работы двух кранов - железнодорожного и автомобильного - пришлось временно отсоединить провода связи, протянутые над площадкой. Затем начался ювелирный процесс установки: в два приема, переставляя тепловоз с путей на подготовленную площадку. Всего установка заняла около 10 часов, в начале 4-го утра новый экспонат встал на свое место. Судя по тому, что больше на площади пустующих мест не осталось, ТЭМ2УМ стал последним в коллекции музея строительства и развития Норильской железной дороги.