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13 августа 2018, 16:17



Число горняков, заразившихся сальмонеллезом в рабочей столовой рудника «Октябрьский» ЗФ «Норникеля», увеличилось до 33.

Напомним, информация об отравлении работников предприятий «Норникеля», постеривших столовую на руднике «Октябрьский» была распространена 8 августа. Тогда сообщалось о 21 пострадавшем. В рамках расследования в столовой рудника «Октябрьский» выявлены нарушения требований санитарного законодательства к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья: нарушается поточность технологических процессов, не соблюдаются правила личной гигиены сотрудниками, осуществляется прием на работу лиц, не имеющих допуск по состоянию здоровья, не прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и др. Проведен отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в организации общественного питания. Также организовано проведение заключительной дезинфекции помещений столовой. По выявленным нарушениям в отношении юридического лица ООО «ПроСервис Таймыр» возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.3., 6.6. КоАП РФ. Деятельность столовой рудника «Октябрьский» приостановлена с 08.08.2018 г. дирекцией организации общественного питания. Заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Состояние здоровья заболевших удовлетворительное. За контактными лицами организовано ежедневное медицинское наблюдение, сообщает управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Просмотров:270 В ходе санитарно-эпидемиологического расследования Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю установлено, что на 09.08.2018 г. зарегистрировано 33 случая сальмонеллеза среди работников Заполярного филиала «Норникеля», питавшихся в столовой рудника «Октябрьский» (ООО «ПроСервис Таймыр»).Напомним, информация об отравлении работников предприятий «Норникеля», постеривших столовую на руднике «Октябрьский» была распространена 8 августа. Тогда сообщалось о 21 пострадавшем.В рамках расследования в столовой рудника «Октябрьский» выявлены нарушения требований санитарного законодательства к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья: нарушается поточность технологических процессов, не соблюдаются правила личной гигиены сотрудниками, осуществляется прием на работу лиц, не имеющих допуск по состоянию здоровья, не прошедших профессиональную, гигиеническую подготовку и др.Проведен отбор проб готовой продукции, сырья, воды, смывов с поверхностей технологического оборудования и инвентаря в организации общественного питания. Также организовано проведение заключительной дезинфекции помещений столовой.По выявленным нарушениям в отношении юридического лица ООО «ПроСервис Таймыр» возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 6.3., 6.6. КоАП РФ.Деятельность столовой рудника «Октябрьский» приостановлена с 08.08.2018 г. дирекцией организации общественного питания.Заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Состояние здоровья заболевших удовлетворительное. За контактными лицами организовано ежедневное медицинское наблюдение, сообщает управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю.Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.