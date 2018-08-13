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13 августа 2018, 18:38



Стартовал розыгрыш Кубка Норильска по футболу.

Напомним, что в Кубке города, который традиционно проходит по олимпийской системе, принимают участие 16 команд. Столько же выявляют сильнейших в чемпионате. Матчи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах).

Просмотров:115 В 1/8 финала Кубка города «Строитель» обыграл «Мотор» - 4:1, «ДинРем» - «Шахтер» - 7:0, «Алания» - «Механик» - 3:2, «Юлдыз» - «Химик» - 7:1, «Океан» - «Обогатитель» - 3:1, а «Масаллы» - «Алиабад» - 3:3 (5:4 в серии пенальти). Матч «Металлист Сибири» - «Транспортник» был перенесен. А встреча между «Тураном» и СКГМИ не была доиграна по причине драки, учиненной игроками и болельщиками.Напомним, что в Кубке города, который традиционно проходит по олимпийской системе, принимают участие 16 команд. Столько же выявляют сильнейших в чемпионате. Матчи проходят на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах).