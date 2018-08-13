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13 августа 2018, 18:58

732 норильские семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году.


Из муниципального жилищного фонда в прошлом году получили жилые помещения: 30 детей-сирот; 85 малообеспеченных и нуждающихся в улучшении жилищных условий семей и 67 семей из аварийного жилья.
Кроме того, 25 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели жилье в городе Норильске с использованием средств социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов.
525 семей инвалидов и пенсионеров вместе со своими детьми и внуками приобрели жилье на материке за счет жилищных субсидий из краевого бюджета и средств «Норникеля». Из них шесть семей ветеранов ВОВ получили доплаты к социальным выплатам для приобретения жилья по 500 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.
На конец 2017 года на территории муниципального образования город Норильск на учете состояло 335 малообеспеченных семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений. В качестве имеющих право на получение жилищных субсидий для переселения из района Крайнего Севера на учете состояла 7861 семья.
В 2018 году подлежат обеспечению жильем 19 детей-сирот, достигших совершеннолетия. 47 молодых семей планируют в будущем получить социальные выплаты для приобретения жилья.
По состоянию на 01.01.2018 переселению из аварийных помещений подлежало 1212 семей, из них 1100 - из 4 домов гостиничного типа, признанных аварийными в ноябре 2017 года.

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    Список новостей

 13 августа 2018 
19:19   В Норильске состоялся третий этап гонок по мини-мотокроссу и мотокроссу. 18:58   732 норильские семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году.
18:38   Стартовал розыгрыш Кубка Норильска по футболу. 16:17   Число горняков, заразившихся сальмонеллезом в рабочей столовой рудника «Октябрьский» ЗФ «Норникеля», увеличилось до 33.
13:11   Музей под открытым небом, организованный норильскими железнодорожниками, пополнился шестым экспонатом. Им стал тепловоз ТЭМ2. 12:57   Направление «Инвестиции» Агентства развития Норильска возглавил Константин Горбунов.
12:51   На Таймыре отметили Международный день коренных народов мира. 12:37   Волонтеры «Арктического субботника» продолжают благоустраивать Диксон.
12:23   В Красноярском крае определили дату начала сезона охоты на пернатую дичь. В Норильске заявления будут принимать на Московской, 19а. 12:10   Первый заместитель Общественного совета Норильска посетил участковый пункт полиции.
12:00   До 20 лет тюрьмы грозит четверым участникам ОПГ, занимавшимся продажей наркотиков через интернет-магазины в Норильске. 11:19   Около 800 рабочих требуется на предприятия Красноярского края, реализующие инвестиционные проекты.
10:50   Победа + ничья. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» сыграл два контрольных матча с белорусскими клубами.

 10 августа 2018 
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13:30   Норильск приглашает медиков и педагогов. Специалистов дефицитных для города профессий ждут рабочие места, жилье и подъемные. 13:04   Жителям Норильска и Дудинки станет проще выбирать жилье для переезда на материк.
12:54   Мобильные морги появятся в поселках Таймыра. 12:46   В Норильске объявлен фотоконкурс «Ягодный сезон – 2018».

 9 августа 2018 
18:49   Сегодня норильские молодогвардейцы приступили к чистке мемориальных досок. 17:59   Норильскому строителю сегодня исполняется 16 лет.
17:50   Детская площадка во дворе дома на Набережной Урванцева, 33, открылась сегодня в Норильске. Двор выбрали сами горожане. 17:29   Сотрудники норильской компании ООО «Норд-Даймонд», работающие на Новопортовском месторождении, объявили голодовку.
16:49   В Норильске будут судить преподавателя–взяточника. 15:25   Житель Талнаха стал жертвой мошенников при покупке мебели.
15:17   Норильские любители «тихой охоты» могут отправиться в маршрут до Косой. 14:44   Владислав Гасумянов, статс-секретарь компании «Норникель», поздравил ЦСКА с приобретением Джоэла Боломбоя.
14:43   Сегодня МФК «Норильский никель» отправился в Минск для участия в товарищеских встречах с белорусскими клубами. 13:08   Почти 90 норильчан обратились в июле в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав в области торговли и услуг.
11:33   Сегодня православные христиане отмечают День памяти великомученика и целителя Пантелеимона. 11:30   Элла Памфилова: Впервые почти за 25 лет ЦИК России согласовала вопросы для референдума.
11:18   Открыта горячая линия! Норильчане могут проконсультироваться по вопросам регистрации прав на гаражи. 11:14   «Поселок – наш дом». Проект под таким названием активно реализуется на Таймыре.
10:58   В Норильске пожарные эвакуировали из горящего дома 19 человек.

 8 августа 2018 
20:23   Норильский техникум отвоевали 18:18   В Норильске 21 горняк рудника «Октябрьский» госпитализирован с диагнозом сальмонелез. Рабочая столовая закрыта
17:05   Активисты продолжают сбор информации о норильчанах, погибших в вооруженных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе. 16:45   В честь Дня железнодорожника активисты «Молодой Гвардии» помыли выставочный комплекс возле управления Норильской железной дороги.
16:28   Новый мост через один из притоков Норилки у аэропорта Валек будет сдан к сентябрю следующего года. 16:13   Управление социальной политики администрации Норильска разъясняет порядок расчетов выплат мер социальной поддержки и субсидий на оплату ЖКХ льготникам.
14:16   Факел эстафеты огня зимней Универсиады-2019 презентовали участникам XIV форума FISU. 13:50   Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's на 5,5 млн рублей. Столичное управление ведомства провело плановую проверку 44 ресторанов этой сети.
13:44   В Норильске появилась новая форма мошенничества. Предпринимателям предлагают в преддверии мнимой грядущей проверки обновить «Уголок потребителя». 13:00   Ростуризм рекомендует россиянам, выезжающим за границу, установить мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник».
12:59   Формат парламентских слушаний по пенсионной системе будет расширен. Депутаты Госдумы прервут отпуск, чтобы обсудить предстоящие перемены.

 7 августа 2018 
17:35   Норильчане, планирующие отпуск на сентябрь, смогут проголосовать на выборах губернатора в любой точке Красноярского края. 17:32   Золотосодержащий концентрат с Быстринского ГОК переработают в Норильске.
17:26   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за июль. 14:13   Норильчан приглашают на фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest.
12:16   На набережной Дудинки зажгут огонь дружбы народов.




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