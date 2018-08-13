Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 августа 2018, 18:58



732 норильские семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году.

Кроме того, 25 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели жилье в городе Норильске с использованием средств социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов. 525 семей инвалидов и пенсионеров вместе со своими детьми и внуками приобрели жилье на материке за счет жилищных субсидий из краевого бюджета и средств «Норникеля». Из них шесть семей ветеранов ВОВ получили доплаты к социальным выплатам для приобретения жилья по 500 тысяч рублей за счет средств местного бюджета. На конец 2017 года на территории муниципального образования город Норильск на учете состояло 335 малообеспеченных семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений. В качестве имеющих право на получение жилищных субсидий для переселения из района Крайнего Севера на учете состояла 7861 семья. В 2018 году подлежат обеспечению жильем 19 детей-сирот, достигших совершеннолетия. 47 молодых семей планируют в будущем получить социальные выплаты для приобретения жилья. По состоянию на 01.01.2018 переселению из аварийных помещений подлежало 1212 семей, из них 1100 - из 4 домов гостиничного типа, признанных аварийными в ноябре 2017 года.

Просмотров:129 Из муниципального жилищного фонда в прошлом году получили жилые помещения: 30 детей-сирот; 85 малообеспеченных и нуждающихся в улучшении жилищных условий семей и 67 семей из аварийного жилья.Кроме того, 25 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели жилье в городе Норильске с использованием средств социальных выплат из федерального, краевого и местного бюджетов.525 семей инвалидов и пенсионеров вместе со своими детьми и внуками приобрели жилье на материке за счет жилищных субсидий из краевого бюджета и средств «Норникеля». Из них шесть семей ветеранов ВОВ получили доплаты к социальным выплатам для приобретения жилья по 500 тысяч рублей за счет средств местного бюджета.На конец 2017 года на территории муниципального образования город Норильск на учете состояло 335 малообеспеченных семей, нуждающихся в предоставлении жилых помещений. В качестве имеющих право на получение жилищных субсидий для переселения из района Крайнего Севера на учете состояла 7861 семья.В 2018 году подлежат обеспечению жильем 19 детей-сирот, достигших совершеннолетия. 47 молодых семей планируют в будущем получить социальные выплаты для приобретения жилья.По состоянию на 01.01.2018 переселению из аварийных помещений подлежало 1212 семей, из них 1100 - из 4 домов гостиничного типа, признанных аварийными в ноябре 2017 года.