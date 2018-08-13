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13 августа 2018, 19:19



В Норильске состоялся третий этап гонок по мини-мотокроссу и мотокроссу.

Как отметил главный судья состязаний Александр Татарин, на этот раз на старт вышло немногим меньше спортсменов, чем обычно. Тем не менее, несмотря на дождь и, соответственно, состояние трассы, все они показали достойный результат, а самое главное - обошлось без каких-либо травм. «Следующий, заключительный четвертый, этап пройдет в сентябре. На этом летний сезон закончится. Зимний сезон мы планируем начать в ноябре», - отметил Александр Татарин. По итогам гонок победителями и призерами стали: Сергей Савинов, Геннадий Апокин, Дмитрий Губаренко, Александр Степанов, Дмитрий Казьмин и Елена Турчина.

Просмотров:113 Соревнования, как и обычно, прошли на спортивной трассе «Река Щучья» и на этот раз собрали 13 участников. Из-за погодных условий организаторы приняли решение сократить количество заездов до одного, зато количество кругов было увеличено до десяти в классе «Любители» и до 20 - в классе «Про».Как отметил главный судья состязаний Александр Татарин, на этот раз на старт вышло немногим меньше спортсменов, чем обычно. Тем не менее, несмотря на дождь и, соответственно, состояние трассы, все они показали достойный результат, а самое главное - обошлось без каких-либо травм.«Следующий, заключительный четвертый, этап пройдет в сентябре. На этом летний сезон закончится. Зимний сезон мы планируем начать в ноябре», - отметил Александр Татарин.По итогам гонок победителями и призерами стали: Сергей Савинов, Геннадий Апокин, Дмитрий Губаренко, Александр Степанов, Дмитрий Казьмин и Елена Турчина.