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14 августа 2018, 11:02



В алтайских ресторанах может появиться бургер, названный в честь норильчанина Виктора Томенко.

«Если победит кандидат от ЛДПР Владимир Семёнов, бургер назовут «Семёновский» или «Либеральный», если Людмила Суслова, то «Справедливый», а если врио губернатора Виктор Томенко, то «VIKTOR PETROVICH», — сообщает издание. Называть еду в честь политиков — традиция и западная, и уже российская. Новое блюдо обещают готовить исключительно из местных алтайских продуктов. Примечательно, что основной кандидат на губернаторскую должность — Виктор Томенко — варяг. Он родился в Норильске, а в Барнаул прибыл из Красноярского края, где работал на руководящих должностях в правительстве.

Просмотров:338 Идея принадлежит местному ресторану быстрого питания. Таким креативным подходом предприятие отличилось в преддверии выборов губернатора Алтайского края. И в сентябре рестораторы намерены презентовать необычный бургер. Блюдо назовут в честь нового главы региона — сейчас продумываются варианты, сообщает «Алтапресс».«Если победит кандидат от ЛДПР Владимир Семёнов, бургер назовут «Семёновский» или «Либеральный», если Людмила Суслова, то «Справедливый», а если врио губернатора Виктор Томенко, то «VIKTOR PETROVICH», — сообщает издание.Называть еду в честь политиков — традиция и западная, и уже российская. Новое блюдо обещают готовить исключительно из местных алтайских продуктов.Примечательно, что основной кандидат на губернаторскую должность — Виктор Томенко — варяг. Он родился в Норильске, а в Барнаул прибыл из Красноярского края, где работал на руководящих должностях в правительстве.