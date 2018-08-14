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14 августа 2018, 12:06



Успейте купить сегодня! Норильчанам, планирующим отдых за рубежом, стоит поторопиться - завтра, 15 августа, авиабилеты могут подорожать почти на 7%.

К подорожанию авиабилетов приведет очередная девальвация рубля: в среду курс Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), по которому рассчитывается рублевый эквивалент для зарубежных рейсов, вырастет с текущих 63,5 руб./$ и 73,5 руб./€ примерно до 68,5 руб./$ и 78 руб./€. Падение рубля стало причиной ажиотажной скупки авиабилетов. По данным Biletix, с 8 по 12 августа продажи на международные рейсы выросли на 31% по сравнению со средними суточными показателями с 1 по 7 августа. Но авиакомпании о корректировке своих тарифов говорят осторожно: резкое подорожание накануне низкого сезона может негативно сказаться на спросе. Что касается внутрироссийских направлений, то скачков спроса нет, отмечают в Biletix, с 8 по 12 августа средние продажи выросли только на 2%. «Международная ассоциация IATA пересчитывает валютный курс раз в неделю — в ночь со вторника на среду. Рост доллара по отношению к рублю на 6,5% совершенно точно отразится на стоимости авиабилетов с 15 августа в первую очередь за границу», — сказал Янис Дзенис.

Просмотров:255 Авиабилеты за границу с 15 августа могут подорожать на 6,5% из-за ослабления курса рубля, сообщил портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на PR-директора туристического сервиса Aviasales Яниса Дзениса.К подорожанию авиабилетов приведет очередная девальвация рубля: в среду курс Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), по которому рассчитывается рублевый эквивалент для зарубежных рейсов, вырастет с текущих 63,5 руб./$ и 73,5 руб./€ примерно до 68,5 руб./$ и 78 руб./€.Падение рубля стало причиной ажиотажной скупки авиабилетов. По данным Biletix, с 8 по 12 августа продажи на международные рейсы выросли на 31% по сравнению со средними суточными показателями с 1 по 7 августа. Но авиакомпании о корректировке своих тарифов говорят осторожно: резкое подорожание накануне низкого сезона может негативно сказаться на спросе.Что касается внутрироссийских направлений, то скачков спроса нет, отмечают в Biletix, с 8 по 12 августа средние продажи выросли только на 2%.«Международная ассоциация IATA пересчитывает валютный курс раз в неделю — в ночь со вторника на среду. Рост доллара по отношению к рублю на 6,5% совершенно точно отразится на стоимости авиабилетов с 15 августа в первую очередь за границу», — сказал Янис Дзенис.