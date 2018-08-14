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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:03 На Таймыре появится новый вид пассажирских перевозок
14:50 Сегодня рыбоводно-инкубационный завод выпустил в Енисей 43 тысячи мальков хариуса. Проект профинансировал «Норильсктрансгаз».
14:17 Сегодня у православных христиан начался Успенский пост, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы.
12:16 Авиакомпания NordStar во второй раз подтвердила соответствие стандартам IOSA в области обеспечения эксплуатационной безопасности.
12:06 Успейте купить сегодня! Норильчанам, планирующим отдых за рубежом, стоит поторопиться - завтра, 15 августа, авиабилеты могут подорожать почти на 7%.
11:02 В алтайских ресторанах может появиться бургер, названный в честь норильчанина Виктора Томенко.
19:19 В Норильске состоялся третий этап гонок по мини-мотокроссу и мотокроссу.
18:58 732 норильские семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году.
18:38 Стартовал розыгрыш Кубка Норильска по футболу.
16:17 Число горняков, заразившихся сальмонеллезом в рабочей столовой рудника «Октябрьский» ЗФ «Норникеля», увеличилось до 33.
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