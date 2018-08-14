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14 августа 2018, 12:16



Авиакомпания NordStar во второй раз подтвердила соответствие стандартам IOSA в области обеспечения эксплуатационной безопасности.

Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов отметил: «Аудит был проведен по всем направлениям деятельности: организационные структуры и управление, безопасное выполнение полетов, планирование и управление полетами, поддержание летной годности и техническое обслуживание самолетов, безопасность в пассажирском салоне, наземное обслуживание, перевозка грузов и обеспечение авиационной безопасности. Результаты аудита подтвердили, что NordStar использует передовые стандарты в области управления безопасностью полетов и уверенно сохраняет за собой позиции безопасного авиаперевозчика, осуществляющего деятельность в полном соответствии передовым международным стандартам». Программа аудита IOSA представляет собой систему оценки операционного управления и систем контроля авиакомпаний. IOSA использует международно признанные принципы аудита качества и проводится в соответствии с существующими стандартами в области обеспечения безопасности. Подтверждение соответствия стандартам IOSA свидетельствует о высочайшем уровне обеспечения эксплуатационной безопасности авиакомпании NordStar в соответствии с более чем 1000 международных требований, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Просмотров:240 Новый сертификат IOSA, выданный авиакомпании Международной ассоциацией воздушного транспорта, будет действителен с 27 августа 2018 года по 26 августа 2020 года.Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов отметил: «Аудит был проведен по всем направлениям деятельности: организационные структуры и управление, безопасное выполнение полетов, планирование и управление полетами, поддержание летной годности и техническое обслуживание самолетов, безопасность в пассажирском салоне, наземное обслуживание, перевозка грузов и обеспечение авиационной безопасности.Результаты аудита подтвердили, что NordStar использует передовые стандарты в области управления безопасностью полетов и уверенно сохраняет за собой позиции безопасного авиаперевозчика, осуществляющего деятельность в полном соответствии передовым международным стандартам». Программа аудита IOSA представляет собой систему оценки операционного управления и систем контроля авиакомпаний. IOSA использует международно признанные принципы аудита качества и проводится в соответствии с существующими стандартами в области обеспечения безопасности. Подтверждение соответствия стандартам IOSA свидетельствует о высочайшем уровне обеспечения эксплуатационной безопасности авиакомпании NordStar в соответствии с более чем 1000 международных требований, сообщает пресс-служба авиакомпании.