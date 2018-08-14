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14 августа 2018, 12:16

Авиакомпания NordStar во второй раз подтвердила соответствие стандартам IOSA в области обеспечения эксплуатационной безопасности.


Новый сертификат IOSA, выданный авиакомпании Международной ассоциацией воздушного транспорта, будет действителен с 27 августа 2018 года по 26 августа 2020 года.
Генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов отметил: «Аудит был проведен по всем направлениям деятельности: организационные структуры и управление, безопасное выполнение полетов, планирование и управление полетами, поддержание летной годности и техническое обслуживание самолетов, безопасность в пассажирском салоне, наземное обслуживание, перевозка грузов и обеспечение авиационной безопасности.
Результаты аудита подтвердили, что NordStar использует передовые стандарты в области управления безопасностью полетов и уверенно сохраняет за собой позиции безопасного авиаперевозчика, осуществляющего деятельность в полном соответствии передовым международным стандартам». Программа аудита IOSA представляет собой систему оценки операционного управления и систем контроля авиакомпаний. IOSA использует международно признанные принципы аудита качества и проводится в соответствии с существующими стандартами в области обеспечения безопасности. Подтверждение соответствия стандартам IOSA свидетельствует о высочайшем уровне обеспечения эксплуатационной безопасности авиакомпании NordStar в соответствии с более чем 1000 международных требований, сообщает пресс-служба авиакомпании.

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14:17   Сегодня у православных христиан начался Успенский пост, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы. 12:16   Авиакомпания NordStar во второй раз подтвердила соответствие стандартам IOSA в области обеспечения эксплуатационной безопасности.
12:06   Успейте купить сегодня! Норильчанам, планирующим отдых за рубежом, стоит поторопиться - завтра, 15 августа, авиабилеты могут подорожать почти на 7%. 11:02   В алтайских ресторанах может появиться бургер, названный в честь норильчанина Виктора Томенко.

 13 августа 2018 
19:19   В Норильске состоялся третий этап гонок по мини-мотокроссу и мотокроссу. 18:58   732 норильские семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году.
18:38   Стартовал розыгрыш Кубка Норильска по футболу. 16:17   Число горняков, заразившихся сальмонеллезом в рабочей столовой рудника «Октябрьский» ЗФ «Норникеля», увеличилось до 33.
13:11   Музей под открытым небом, организованный норильскими железнодорожниками, пополнился шестым экспонатом. Им стал тепловоз ТЭМ2. 12:57   Направление «Инвестиции» Агентства развития Норильска возглавил Константин Горбунов.
12:51   На Таймыре отметили Международный день коренных народов мира. 12:37   Волонтеры «Арктического субботника» продолжают благоустраивать Диксон.
12:23   В Красноярском крае определили дату начала сезона охоты на пернатую дичь. В Норильске заявления будут принимать на Московской, 19а. 12:10   Первый заместитель Общественного совета Норильска посетил участковый пункт полиции.
12:00   До 20 лет тюрьмы грозит четверым участникам ОПГ, занимавшимся продажей наркотиков через интернет-магазины в Норильске. 11:19   Около 800 рабочих требуется на предприятия Красноярского края, реализующие инвестиционные проекты.
10:50   Победа + ничья. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» сыграл два контрольных матча с белорусскими клубами.

 10 августа 2018 
16:28   Тошевцы из школы-интерната № 2 отметили Международный день коренных народов мира. 14:27   Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу.
13:30   Норильск приглашает медиков и педагогов. Специалистов дефицитных для города профессий ждут рабочие места, жилье и подъемные. 13:04   Жителям Норильска и Дудинки станет проще выбирать жилье для переезда на материк.
12:54   Мобильные морги появятся в поселках Таймыра. 12:46   В Норильске объявлен фотоконкурс «Ягодный сезон – 2018».

 9 августа 2018 
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17:50   Детская площадка во дворе дома на Набережной Урванцева, 33, открылась сегодня в Норильске. Двор выбрали сами горожане. 17:29   Сотрудники норильской компании ООО «Норд-Даймонд», работающие на Новопортовском месторождении, объявили голодовку.
16:49   В Норильске будут судить преподавателя–взяточника. 15:25   Житель Талнаха стал жертвой мошенников при покупке мебели.
15:17   Норильские любители «тихой охоты» могут отправиться в маршрут до Косой. 14:44   Владислав Гасумянов, статс-секретарь компании «Норникель», поздравил ЦСКА с приобретением Джоэла Боломбоя.
14:43   Сегодня МФК «Норильский никель» отправился в Минск для участия в товарищеских встречах с белорусскими клубами. 13:08   Почти 90 норильчан обратились в июле в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав в области торговли и услуг.
11:33   Сегодня православные христиане отмечают День памяти великомученика и целителя Пантелеимона. 11:30   Элла Памфилова: Впервые почти за 25 лет ЦИК России согласовала вопросы для референдума.
11:18   Открыта горячая линия! Норильчане могут проконсультироваться по вопросам регистрации прав на гаражи. 11:14   «Поселок – наш дом». Проект под таким названием активно реализуется на Таймыре.
10:58   В Норильске пожарные эвакуировали из горящего дома 19 человек.

 8 августа 2018 
20:23   Норильский техникум отвоевали 18:18   В Норильске 21 горняк рудника «Октябрьский» госпитализирован с диагнозом сальмонелез. Рабочая столовая закрыта
17:05   Активисты продолжают сбор информации о норильчанах, погибших в вооруженных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе. 16:45   В честь Дня железнодорожника активисты «Молодой Гвардии» помыли выставочный комплекс возле управления Норильской железной дороги.
16:28   Новый мост через один из притоков Норилки у аэропорта Валек будет сдан к сентябрю следующего года. 16:13   Управление социальной политики администрации Норильска разъясняет порядок расчетов выплат мер социальной поддержки и субсидий на оплату ЖКХ льготникам.
14:16   Факел эстафеты огня зимней Универсиады-2019 презентовали участникам XIV форума FISU. 13:50   Роспотребнадзор оштрафовал McDonald's на 5,5 млн рублей. Столичное управление ведомства провело плановую проверку 44 ресторанов этой сети.
13:44   В Норильске появилась новая форма мошенничества. Предпринимателям предлагают в преддверии мнимой грядущей проверки обновить «Уголок потребителя». 13:00   Ростуризм рекомендует россиянам, выезжающим за границу, установить мобильное приложение МИД России «Зарубежный помощник».




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