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14 августа 2018, 14:17



Сегодня у православных христиан начался Успенский пост, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Сегодня в кафедральном Свято-Скорбященском соборе состоялось торжественное богослужение во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом. После совершения водосвятного молебна владыка Агафангел освятил принесенный прихожанами мед и благословил их на молитвенный труд и добрые дела во время поста. Сегодня после вечернего богослужения в Свято-Скорбященском соборе, в 19 часов, состоится освящение меда для тех, кто не смог быть на службе утром. Во время Успенского поста в Свято-Скорбященском соборе будет совершаться таинство соборования - 16 и 23 августа в 18 часов. Записаться можно заранее в соборной лавке. На время Успенского поста приходится и двунадесятый праздник - Преображение Господне, который отмечается 19 августа. В этот день Яблочного япаса в храмах освящают яблоки, фрукты нового урожая. Завершится пост 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы. Накануне, 27 августа, на вечернем богослужении в храмах выносят из алтаря для поклонения Плащаницу с изображением Божией Матери. Святыня будет находиться посреди храма до чина погребения, когда ее крестным ходом с молитвенным пением торжественно пронесут вокруг церкви.

Просмотров:209 Успенский пост продолжается с 14 по 27 августа. В эти дни Церковь призывает людей к подражанию Божьей Матери, которая непрестанно пребывала в посте и молитве перед Своим переселением на небо. На первый день Успенского поста всегда приходится праздник Происхождения (изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня. В народе его называют Медовым спасом и приносят в храм для освящения мед нового сбора как символ сладости духовной жизни.Сегодня в кафедральном Свято-Скорбященском соборе состоялось торжественное богослужение во главе с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом. После совершения водосвятного молебна владыка Агафангел освятил принесенный прихожанами мед и благословил их на молитвенный труд и добрые дела во время поста.Сегодня после вечернего богослужения в Свято-Скорбященском соборе, в 19 часов, состоится освящение меда для тех, кто не смог быть на службе утром.Во время Успенского поста в Свято-Скорбященском соборе будет совершаться таинство соборования - 16 и 23 августа в 18 часов. Записаться можно заранее в соборной лавке.На время Успенского поста приходится и двунадесятый праздник - Преображение Господне, который отмечается 19 августа. В этот день Яблочного япаса в храмах освящают яблоки, фрукты нового урожая.Завершится пост 28 августа праздником Успения Пресвятой Богородицы. Накануне, 27 августа, на вечернем богослужении в храмах выносят из алтаря для поклонения Плащаницу с изображением Божией Матери. Святыня будет находиться посреди храма до чина погребения, когда ее крестным ходом с молитвенным пением торжественно пронесут вокруг церкви.