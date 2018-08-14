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14 августа 2018, 14:50



Сегодня рыбоводно-инкубационный завод выпустил в Енисей 43 тысячи мальков хариуса. Проект профинансировал «Норильсктрансгаз».

Как рассказывает директор завода Владимир Малиновский, уход за мальками как за детьми. Техники-рыбоводы каждый день моют бассейны, кормление - каждые полчаса, а на начальной стадии - и каждые 10-15 минут, вода только проточная, в час по бассейнам проходит до четырех-пяти тонн воды. Новое место жительства 43 тысяч маленьких хариусов (река Енисей) выбрано заказчиком - АО «Норильсктрансгаз». Норильский рыбоводно-инкубационный завод занимается выпуском молоди северных рыб и как исполнение госзадания по восполнению биоресурсов, и как возмещение экологического ущерба, нанесенного предприятиями-заказчиками. Сергей Соколов, заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО «Норильсктрансгаз», объяснил, что выпуск молоди хариуса в Енисей проводится в рамках проекта по строительству отвода от магистрального газопровода до котельной аэропорта «Норильск». Федеральное агентство по рыболовству оценило ущерб от строительства, и сегодняшним выпуском молоди хариуса «Норильсктрансгаз» возмещает его. Енисей же был выбран потому, что территориально газопровод находится в водоразделе именно этой реки. Для АО «Норильсктрансгаз» это первый подобный опыт, но в перспективе его планируется продолжать.

Просмотров:199 В бассейнах Норильского рыбоводно-инкубационного завода сейчас находится около 500 тысяч мальков. Их родители - родом с реки Кета-Ибрэ, что впадает в озеро Кета на Таймыре. Всего месяц назад эти мальки были икринками, но уже сейчас готовы к переселению в естественную среду обитания. Каждая крохотная рыбка весит один грамм, чтобы вырасти во взрослую особь ей нужно около пяти лет.Как рассказывает директор завода Владимир Малиновский, уход за мальками как за детьми. Техники-рыбоводы каждый день моют бассейны, кормление - каждые полчаса, а на начальной стадии - и каждые 10-15 минут, вода только проточная, в час по бассейнам проходит до четырех-пяти тонн воды.Новое место жительства 43 тысяч маленьких хариусов (река Енисей) выбрано заказчиком - АО «Норильсктрансгаз». Норильский рыбоводно-инкубационный завод занимается выпуском молоди северных рыб и как исполнение госзадания по восполнению биоресурсов, и как возмещение экологического ущерба, нанесенного предприятиями-заказчиками.Сергей Соколов, заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО «Норильсктрансгаз», объяснил, что выпуск молоди хариуса в Енисей проводится в рамках проекта по строительству отвода от магистрального газопровода до котельной аэропорта «Норильск». Федеральное агентство по рыболовству оценило ущерб от строительства, и сегодняшним выпуском молоди хариуса «Норильсктрансгаз» возмещает его. Енисей же был выбран потому, что территориально газопровод находится в водоразделе именно этой реки. Для АО «Норильсктрансгаз» это первый подобный опыт, но в перспективе его планируется продолжать.