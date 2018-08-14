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14 августа 2018, 16:03



На Таймыре появится новый вид пассажирских перевозок

Так, в период межсезонья будут осуществляться рейсы в поселки Левенские пески, Потапово, Усть-Авам МО «Город Дудинка», а также в село Караул, поселки Усть-Порт и Носок сельского поселения Караул. Транспортное средство рассчитано на 10 пассажиров и порядка одной тонны груза. По воде может развивать скорость до 70км/ч, по льду – более 80 км/ч. По сравнению с билетами на авиаперевозки, цена проезда на СВП «Славир» будет ниже примерно на 20%. На сегодняшний день оформляется лицензия на право перевозки пассажиров. Первые рейсы ожидаются уже в сентябре этого года.

Просмотров:235 В скором времени жители таймырских поселков смогут воспользоваться новым видом транспорта - судном на воздушной подушке «Славир», сообщает Управление транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального районаТак, в период межсезонья будут осуществляться рейсы в поселки Левенские пески, Потапово, Усть-Авам МО «Город Дудинка», а также в село Караул, поселки Усть-Порт и Носок сельского поселения Караул.Транспортное средство рассчитано на 10 пассажиров и порядка одной тонны груза. По воде может развивать скорость до 70км/ч, по льду – более 80 км/ч.По сравнению с билетами на авиаперевозки, цена проезда на СВП «Славир» будет ниже примерно на 20%.На сегодняшний день оформляется лицензия на право перевозки пассажиров. Первые рейсы ожидаются уже в сентябре этого года.