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15 августа 2018, 10:56



Около 1,8 млрд долл. США выплатит «Норникель» в виде дивидендов за I полугодие 2018 года.

Совет директоров рекомендует ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2018 года в размере 776,02 руб. на одну обыкновенную акцию (около 11,37 долл. США по курсу ЦБ РФ на 14.08.2018) и установить 1 октября 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов, составит около 122,802 млрд руб. (около 1 800 млн долл. США по курсу ЦБ РФ на 14.08.2018), сообщает пресс-служба компании.

Просмотров:274 19 сентября текущего года в Москве пройдет внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) компании. Дату утвердил совет директоров «Норникеля».Совет директоров рекомендует ВОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2018 года в размере 776,02 руб. на одну обыкновенную акцию (около 11,37 долл. США по курсу ЦБ РФ на 14.08.2018) и установить 1 октября 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов, составит около 122,802 млрд руб. (около 1 800 млн долл. США по курсу ЦБ РФ на 14.08.2018), сообщает пресс-служба компании.