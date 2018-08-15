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15 августа 2018, 11:06



Вопросы о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей норильчане могут задать по телефону горячей линии.

Задать вопросы можно в рабочие дни по телефонам горячей линии управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50 и его территориальных отделов с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу до 16.00. Оставить обращение можно на официальном сайте управления:

Просмотров:227 С 15 августа по 3 сентября 2018 года управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю проводит для жителей региона горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, сообщает пресс-служба ведомства.Задать вопросы можно в рабочие дни по телефонам горячей линии управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 8(391)226-89-50 и его территориальных отделов с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, в пятницу до 16.00.Оставить обращение можно на официальном сайте управления: http://24.rospotrebnadzor.ru/