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15 августа 2018, 11:57



Более 2600 первоклассников примут в школы Норильска. Всего в Красноярском крае впервые за парты сядут свыше 38 тысяч учеников.

Растет количество первоклассников за последние годы и в целом по региону. Если в 2016 году за парты впервые сели 37 192 ребенка, то в прошлом году набрали уже 37 913 первоклашек. В этом году ожидается, что их будет более 38 тысяч. На сегодняшний день более 90% ребят уже записаны в школы. Согласно образовательным стандартам в первый класс принимаются дети не младше 6,5 лет, однако родители могут отдать ребенка в школу и ранее. Для этого нужно оценить степень его готовности к получению образования, пройдя тестирование на психолого-медико-педагогической комиссии. Адреса комиссий можно узнать в управлении образования по месту жительства.

Просмотров:283 Формирование первых классов еще продолжается, запись детей в школу продлится до конца августа. На сегодняшний день в Норильске подано 2620 заявлений. К 1 сентября эта цифра увеличится. Но уже сегодня можно сказать, что число первоклашек будет рекордным за последние три года. Так, 2016 году в Норильске их было 2590, а в 2017-м – 2609.Растет количество первоклассников за последние годы и в целом по региону. Если в 2016 году за парты впервые сели 37 192 ребенка, то в прошлом году набрали уже 37 913 первоклашек. В этом году ожидается, что их будет более 38 тысяч. На сегодняшний день более 90% ребят уже записаны в школы.Согласно образовательным стандартам в первый класс принимаются дети не младше 6,5 лет, однако родители могут отдать ребенка в школу и ранее. Для этого нужно оценить степень его готовности к получению образования, пройдя тестирование на психолого-медико-педагогической комиссии. Адреса комиссий можно узнать в управлении образования по месту жительства.