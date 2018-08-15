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15 августа 2018, 16:24



Малыш идет на поправку. Сегодня и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев навестил двухлетнего мальчика, пострадавшего в результате жестокого избиения матерью.

Состояние ребенка сейчас врачи оценивают как нормальное. Он играет, общается. Хаваж Гутаев подарил мальчику несколько игрушек, в том числе радиоуправляемых, что, конечно же, порадовало малыша. В больнице находится и младший брат пострадавшего, ему всего шесть месяцев. Отец мальчиков за все время их пребывания в детской больнице, по словам врачей, приходил сюда не больше трех раз. У малышей есть еще бабушки и дедушки, но посещать детей они пока не имеют права. Мать мальчиков находится под стражей, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 2 (причинение тяжкого вреда здоровья ребенку, находящемуся в беспомощном состоянии). Отец - на свободе, но отвечать придется и ему. В отношении мужчины проводится проверка по двум статьям - 156-й и 125-й. После рассмотрения уголовного дела будет подниматься вопрос о полном лишении родительских прав матери. Что касается отца, то вопрос лишения его родительских прав будут решать отдельно, по совокупности всех обстоятельств. Ему тоже придется отвечать за оставление ребенка в опасности. Он мог принять меры, обратившись в соответствующие органы. Напомним, 13 июля в городскую больницу поступил избитый до полусмерти двухлетний малыш. Выяснилось, что родители систематически наносили мальчику побои. Как долго это продолжалось, неизвестно, но скорую вызвала мать ребенка, когда тот начал умирать. Неотложка доставила малыша в больницу, где врачи поставили диагноз: ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, разрыв печени и множественные гематомы по всему телу. Состояние ребенка доктора оценивали тогда как тяжелое.

Просмотров:233 С 13 по 25 июля ребенок находился в городской больнице Оганера, с 25-го и по настоящее время - в детской больнице.Состояние ребенка сейчас врачи оценивают как нормальное. Он играет, общается. Хаваж Гутаев подарил мальчику несколько игрушек, в том числе радиоуправляемых, что, конечно же, порадовало малыша.В больнице находится и младший брат пострадавшего, ему всего шесть месяцев. Отец мальчиков за все время их пребывания в детской больнице, по словам врачей, приходил сюда не больше трех раз. У малышей есть еще бабушки и дедушки, но посещать детей они пока не имеют права.Мать мальчиков находится под стражей, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 111 ч. 2 (причинение тяжкого вреда здоровья ребенку, находящемуся в беспомощном состоянии). Отец - на свободе, но отвечать придется и ему. В отношении мужчины проводится проверка по двум статьям - 156-й и 125-й. После рассмотрения уголовного дела будет подниматься вопрос о полном лишении родительских прав матери. Что касается отца, то вопрос лишения его родительских прав будут решать отдельно, по совокупности всех обстоятельств. Ему тоже придется отвечать за оставление ребенка в опасности. Он мог принять меры, обратившись в соответствующие органы.Напомним, 13 июля в городскую больницу поступил избитый до полусмерти двухлетний малыш. Выяснилось, что родители систематически наносили мальчику побои. Как долго это продолжалось, неизвестно, но скорую вызвала мать ребенка, когда тот начал умирать. Неотложка доставила малыша в больницу, где врачи поставили диагноз: ушиб головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, разрыв печени и множественные гематомы по всему телу. Состояние ребенка доктора оценивали тогда как тяжелое.