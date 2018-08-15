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15 августа 2018, 16:26



NORTRICK – в Норильске пройдут состязания по экстремальным видам спорта.

Во всех номинациях определят троих победителей: их ждут памятные дипломы и подарки от организаторов и спонсоров соревнований. Состоятся соревнования17 августа в 18.00 на спортивной площадке Молодежного центра на ул. Советской, 9. Участниками соревнований могут стать жители города в возрасте от 14 до 30 лет, подавшие заявку по WhatsApp на номер 8-913-504-00-03 или на электронный адрес: ayufilina@mail.ru. Ознакомиться с подробной информацией о соревнованиях и формой заявки на участие можно по ссылке https://vk.com/docs-33405386. Организаторами соревнований выступают Молодежный центр Норильска, норильский штаб флагманской программы «Экстремальный спорт» и РСОО «Шторм».

Просмотров:178 Участники мероприятия смогут посоревноваться в трех номинациях: скейтбординг, агрессивные ролики и BMX. В каждой номинации предусмотрен один тур: участники должны будут демонстрировать трюки в течение одной минуты.Во всех номинациях определят троих победителей: их ждут памятные дипломы и подарки от организаторов и спонсоров соревнований.Состоятся соревнования17 августа в 18.00 на спортивной площадке Молодежного центра на ул. Советской, 9.Участниками соревнований могут стать жители города в возрасте от 14 до 30 лет, подавшие заявку по WhatsApp на номер 8-913-504-00-03 или на электронный адрес: ayufilina@mail.ru. Ознакомиться с подробной информацией о соревнованиях и формой заявки на участие можно по ссылке https://vk.com/docs-33405386.Организаторами соревнований выступают Молодежный центр Норильска, норильский штаб флагманской программы «Экстремальный спорт» и РСОО «Шторм».