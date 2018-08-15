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15 августа 2018, 16:36



Срочно: на Лауреатов, 53, возгорание в квартире. Пострадала женщина.



Просмотров:216 Пожар произошел днем, люди пришли домой на обед, а обратно уже выйти не смогли – подъезд был в дыму и обесточен. Очаг возгорания был на восьмом этаже. В результате пострадала одна женщина. В удовлетворительном состоянии ее доставили в больницу. Жильцов, проживающих на верхних этажах, вывели пожарные.