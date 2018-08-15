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15 августа 2018, 17:04

В Норильске отреставрировали «Космонавтов». Обновленное мозаичное панно на торце дома на Комсомольской, 45а, снова будет радовать горожан.


Восстановление панно шло по подлинным эскизам этой мозаики норильского художника Ладо Сурмавы. Руководил работами старший преподаватель Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова Павел Юдин.
Восстановить утраченные фрагменты теми же материалами, что использовались 40 лет назад, сейчас уже невозможно. Поэтому мозаика и реставрировалась по авторской методике средствами фасадной росписи. Была выбрана самая устойчивая силикатная краска - калиевое жидкое стекло. При высыхании она создает единое целое с основой. А сохранившиеся, но шаткие фрагменты мозаики укрепили.
Удивительно, но и вблизи, и издали панно смотрится единым целым. Только при самом пристальном рассмотрении можно увидеть, что на кусочках мозаики блестит солнце, а части, восстановленные краской, - матовые.
Автор по договору дает гарантию на свою работу в течение пяти лет, но надеется, что она продержится и дольше. Реконструкция мозаики проводится при поддержке компании «Норникель».
«Сложности в работе, безусловно, были. Только в конце июня погода позволила нам установить леса. Художественная часть вместе с подготовкой мозаики заняла почти два месяца. И это была очень непростая работа, если учесть, что в июле в Норильске снег выпадал. Сделать мозаику - процесс сложный, но технологичный. А чтобы нарисовать мозаику, тем более в непростых норильских условиях, нужно определенное мастерство. Непростым был и подбор колеров по цвету, надо было так замешать краску, чтобы попасть в тон выцветшим за десятилетия кусочкам плитки»,- рассказывает Павел Юдин.
Но восстановление мозаики - это еще не все. Администрация Норильска выделила из городского бюджета десять миллионов рублей на покраску фасадов трех домов - самого здания на ул. Комсомольской, 45а, и двух прилегающих жилых домов, отметила Татьяна Шульгина, и. о. начальника управления ЖКХ администрации Норильска.
«К сожалению, управляющая компания дважды объявляла конкурс по выбору подрядчика, но оба они не состоялись - не нашлось фирмы, готовой выполнить эти работы. Средства переносятся на следующий год, когда фасады мы все-таки покрасим. Кроме того, сейчас мы продолжаем ремонтировать фундаменты этих домов: к зиме они будут завершены, и цоколь дома тоже будет выглядеть эстетично. А чтобы в полярную ночь мы могли также любоваться мозаикой, как и днем, также за счет средств «Норникеля» будет установлено освещение. Светильники расположат на фасаде дома, но запитываться они будут от уличного освещения, чтобы жильцам не пришлось оплачивать их энергопотребление», - пояснила Татьяна Шульгина.

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