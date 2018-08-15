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15 августа 2018, 17:14



Полтысячи визиток за один день. В Норильске провели акцию «Помощь на расстоянии звонка».

Для справки: В сентябре 2018 года проекту «Телефон экстренной психологической помощи по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа» исполняется 18 лет. За время работы специалистами телефона доверия было обработано более 80 тысяч обращений. В июле текущего года телефон доверия стал более доступным для пользователей мобильной связи, так как у проекта появился мобильный номер 8-913-495-97-64. По-прежнему специалисты телефона доверия (а это врачи, психологи и клинические психологи, имеющие профильное образование и специальную подготовку по вопросам наркомании и ВИЧ-СПИДа) готовы проводить консультации населения по городскому номеру 43-70-77.

Просмотров:178 Акция, в рамках которой жителям Норильска вручались визитки с указанием номеров телефонов экстренной психологической помощи, прошла 11 августа на Театральной площади. Основная задача, которая стояла перед организаторами акции, – это информирование населения об имеющейся на территории города бесплатной и круглосуточной форме поддержки психологического здоровья населения в виде телефона доверия. В ходе акции было распространено более 500 визиток. Подобные акции планируется проводить регулярно.Для справки: В сентябре 2018 года проекту «Телефон экстренной психологической помощи по вопросам наркомании и ВИЧ/СПИДа» исполняется 18 лет. За время работы специалистами телефона доверия было обработано более 80 тысяч обращений. В июле текущего года телефон доверия стал более доступным для пользователей мобильной связи, так как у проекта появился мобильный номер 8-913-495-97-64. По-прежнему специалисты телефона доверия (а это врачи, психологи и клинические психологи, имеющие профильное образование и специальную подготовку по вопросам наркомании и ВИЧ-СПИДа) готовы проводить консультации населения по городскому номеру 43-70-77.