Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 августа 2018, 18:08



Для первых 33 тысяч жителей Красноярского края в 2018 году завершается Программа софинансирования будущей пенсии.

Всего в государственной программе принимают участие более 330 тысяч жителей Красноярья, из них девять тысяч – норильчане. В 2018 году жители нашего города внесли на свои счета взносов на сумму свыше 42 млн рублей. Стать участником программы можно было до 2014 года, до этого срока зарегистрироваться в ней успели более 330 000 человек. Первыми в 2008 году в программу вступили 33 340 жителей Красноярского края. В 2018 году они смогут сделать последний взнос, который государство удвоит. После окончания 10-летнего участия в программе пополнять свой пенсионный счет можно, но государственная поддержка формирования пенсионных накоплений оказываться уже не будет. При этом на всю сумму будет начисляться инвестиционный доход. Информацию о суммах, поступивших на накопительный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, также учтенной на счете, можно узнать в "Личном кабинете" гражданина на сайте ПФР либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Участники программы софинансирования имеют право на налоговый вычет в размере 13% с внесенных сумм.

Просмотров:213 Программа рассчитана на 10 лет. Суть ее заключается в том, что человек добровольно ежемесячно вносит определенную сумму в счет страховых взносов на накопительную пенсию. Государство эти суммы удваивает. При этом сумма взноса, которую увеличивает государство, может составлять от 2000 до 12 000 рублей в год.Всего в государственной программе принимают участие более 330 тысяч жителей Красноярья, из них девять тысяч – норильчане. В 2018 году жители нашего города внесли на свои счета взносов на сумму свыше 42 млн рублей.Стать участником программы можно было до 2014 года, до этого срока зарегистрироваться в ней успели более 330 000 человек.Первыми в 2008 году в программу вступили 33 340 жителей Красноярского края. В 2018 году они смогут сделать последний взнос, который государство удвоит.После окончания 10-летнего участия в программе пополнять свой пенсионный счет можно, но государственная поддержка формирования пенсионных накоплений оказываться уже не будет. При этом на всю сумму будет начисляться инвестиционный доход.Информацию о суммах, поступивших на накопительный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, также учтенной на счете, можно узнать в "Личном кабинете" гражданина на сайте ПФР либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).Участники программы софинансирования имеют право на налоговый вычет в размере 13% с внесенных сумм.