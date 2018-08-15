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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
15 августа 2018, 18:08

Для первых 33 тысяч жителей Красноярского края в 2018 году завершается Программа софинансирования будущей пенсии.


Программа рассчитана на 10 лет. Суть ее заключается в том, что человек добровольно ежемесячно вносит определенную сумму в счет страховых взносов на накопительную пенсию. Государство эти суммы удваивает. При этом сумма взноса, которую увеличивает государство, может составлять от 2000 до 12 000 рублей в год.
Всего в государственной программе принимают участие более 330 тысяч жителей Красноярья, из них девять тысяч – норильчане. В 2018 году жители нашего города внесли на свои счета взносов на сумму свыше 42 млн рублей.
Стать участником программы можно было до 2014 года, до этого срока зарегистрироваться в ней успели более 330 000 человек.
Первыми в 2008 году в программу вступили 33 340 жителей Красноярского края. В 2018 году они смогут сделать последний взнос, который государство удвоит.
После окончания 10-летнего участия в программе пополнять свой пенсионный счет можно, но государственная поддержка формирования пенсионных накоплений оказываться уже не будет. При этом на всю сумму будет начисляться инвестиционный доход.
Информацию о суммах, поступивших на накопительный счет, и сумме инвестиционного дохода от их вложения, также учтенной на счете, можно узнать в "Личном кабинете" гражданина на сайте ПФР либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).
Участники программы софинансирования имеют право на налоговый вычет в размере 13% с внесенных сумм.

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