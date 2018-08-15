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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:31 Вчерашний ураган в Норильске переворачивал металлические конструкции, срывал кровли и бил стекла.
19:22 В Норильске проконтролировали работу автобусов, обслуживающих муниципальные маршруты.
18:08 Для первых 33 тысяч жителей Красноярского края в 2018 году завершается Программа софинансирования будущей пенсии.
17:14 Полтысячи визиток за один день. В Норильске провели акцию «Помощь на расстоянии звонка».
17:04 В Норильске отреставрировали «Космонавтов». Обновленное мозаичное панно на торце дома на Комсомольской, 45а, снова будет радовать горожан.
16:36 Срочно: на Лауреатов, 53, возгорание в квартире. Пострадала женщина.
16:26 NORTRICK – в Норильске пройдут состязания по экстремальным видам спорта.
16:24 Малыш идет на поправку. Сегодня и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев навестил двухлетнего мальчика, пострадавшего в результате жестокого избиения матерью.
11:57 Более 2600 первоклассников примут в школы Норильска. Всего в Красноярском крае впервые за парты сядут свыше 38 тысяч учеников.
11:06 Вопросы о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей норильчане могут задать по телефону горячей линии.
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