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15 августа 2018, 19:22



В Норильске проконтролировали работу автобусов, обслуживающих муниципальные маршруты.

«В первую очередь мы смотрим на то, чтобы автобус был должным образом оформлен – фирменное название перевозчика, номер маршрута. Внутри салона должна быть информация как о самом водителе, так и о перевозчике. Должны быть сведения и о контролирующих органах – администрация города, ГИБДД, Роспотребнадзор и прочее. Также приветствуется размещение дополнительной информации, например, - схемы движения. Чаще всего нарушения выявляются у коммерческих перевозчиков. К примеру, только что мы выявили, что у водителя отсутствует карта маршрута. За это предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Муниципальный перевозчик, то есть НПОПАТ, к своей работе относится более ответственно», - сказал Павел Пискунов. В свою очередь, старший государственный инспектор Заполярного отдела Ространснадзора Вячеслав Муравьев отметил, что в случае нарушения к штрафу привлекаются и водитель, и должностное лицо, выпустившее автобус на линию, и, конечно же, юрлицо, ответственное за транспортное средство. Специалист уточняет, что нарушение, совершенное повторно в течение года, несет более тяжкие последствия. «Как бороться со злостными нарушителями? Просто. Продолжать штрафовать. В некоторых случаях сумма штрафа может достигать трех миллионов рублей, - говорит Вячеслав Муравьев. – Благо, что водители, как правило, нормально реагируют на замечания. Конечно, попадаются и другие водители, агрессивные, но таких не так много. Вообще же хотелось бы верить, что наши водители понимают всю ответственность, которая на них ложится», - пояснил Вячеслав Муравьев.

Просмотров:178 Совместные проверки с контролирующими органами, будь то ГИБДД или Роспотребнадзор, администрация города проводит регулярно (не реже одного раза в месяц) и по всем районам. На этот раз под контроль попали 23-й, 27-й и 30-й маршруты, работающие в Талнахе. К слову, не все автобусы прошли проверку. У кого-то из водителей отсутствовала карта маршрута, а кто-то не смог объяснить, куда делась информационная наклейка о месте размещения огнетушителя. По словам начальника отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска Павла Пискунова, проверяются абсолютно все автобусы, которые работают по муниципальным маршрутам – и коммерческие перевозчики, и НПОПАТ, а также заказные маршруты.«В первую очередь мы смотрим на то, чтобы автобус был должным образом оформлен – фирменное название перевозчика, номер маршрута. Внутри салона должна быть информация как о самом водителе, так и о перевозчике. Должны быть сведения и о контролирующих органах – администрация города, ГИБДД, Роспотребнадзор и прочее. Также приветствуется размещение дополнительной информации, например, - схемы движения. Чаще всего нарушения выявляются у коммерческих перевозчиков. К примеру, только что мы выявили, что у водителя отсутствует карта маршрута. За это предусмотрен штраф до 300 тысяч рублей. Муниципальный перевозчик, то есть НПОПАТ, к своей работе относится более ответственно», - сказал Павел Пискунов.В свою очередь, старший государственный инспектор Заполярного отдела Ространснадзора Вячеслав Муравьев отметил, что в случае нарушения к штрафу привлекаются и водитель, и должностное лицо, выпустившее автобус на линию, и, конечно же, юрлицо, ответственное за транспортное средство. Специалист уточняет, что нарушение, совершенное повторно в течение года, несет более тяжкие последствия.«Как бороться со злостными нарушителями? Просто. Продолжать штрафовать. В некоторых случаях сумма штрафа может достигать трех миллионов рублей, - говорит Вячеслав Муравьев. – Благо, что водители, как правило, нормально реагируют на замечания. Конечно, попадаются и другие водители, агрессивные, но таких не так много. Вообще же хотелось бы верить, что наши водители понимают всю ответственность, которая на них ложится», - пояснил Вячеслав Муравьев.