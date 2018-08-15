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15 августа 2018, 19:31



Вчерашний ураган в Норильске переворачивал металлические конструкции, срывал кровли и бил стекла.

Синоптики объяснили явление прохождением через город антициклона.

Просмотров:306 Сильные ветры дули в Норильске уже несколько дней, но вчера на город обрушился настоящий ураган. Пешеходам на улицах приходилось держаться за стены домов, чтобы ветер не сбил их с ног. Порывы были настолько сильными, что переворачивали металлические скамейки на детских площадках, срывали с крыш кровельное покрытие, переворачивали автобусные остановки и крупные металлические конструкции. Одна такая стояла рядом с Музеем Норильска, на ней размещалась информация об экспозициях. В некоторых квартирах ветром выбило стекла.Синоптики объяснили явление прохождением через город антициклона.