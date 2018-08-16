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16 августа 2018, 10:40



В Норильске продолжает работать комиссия по расследованию смертельного случая на никелевом заводе.

Пострадавший, выполняя задание, резал угол стенки галереи. В процессе работы произошло самопроизвольное разрушение металлоконструкций галереи, в результате чего работник получил удар фрагментом металлоконструкции. Медики доставили пострадавшего в городскую больницу, где врачи констатировали смерть. Создана комиссия по расследованию несчастного случая, ведётся расследование. Предварительная причина произошедшего: неудовлетворительная организация производства работ.

Просмотров:264 Несчастный случай произошел 14 августа 2018 года. Работники ООО «Норильскникельремонт» проводили демонтаж металлоконструкций в галерее плавильного цеха никелевого завода (устаревшее предприятие закрыто в 2016 году). Демонтаж галереи производился путем ее обрушения.Пострадавший, выполняя задание, резал угол стенки галереи. В процессе работы произошло самопроизвольное разрушение металлоконструкций галереи, в результате чего работник получил удар фрагментом металлоконструкции. Медики доставили пострадавшего в городскую больницу, где врачи констатировали смерть.Создана комиссия по расследованию несчастного случая, ведётся расследование.Предварительная причина произошедшего: неудовлетворительная организация производства работ.