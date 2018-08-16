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16 августа 2018, 11:09



Енисейское пароходство возобновило разработку Сымского месторождения песка по заявке «Норникеля».

Месторождение расположено на левом притоке Енисея – реке Сым. Песок, который здесь добывают, отличается высоким качеством: содержание кварца в нем доходит до 98%. Для сравнения: в песке, получаемом Енисейским пароходством с Червинского месторождения, содержится порядка 55% кварца. Всего в навигацию 2018 года планируется добыть 38 тыс. тонн сымского песка. При этом мощность карьера позволяет добывать 450 тыс. тонн в год. Потенциал месторождения оценивается в 69 лет, говорится в сообщении.

Просмотров:224 Разработка месторождения велась в 1992-1993 годах, а потом была приостановлена в связи с падением спроса. В этом году песок вновь начали добывать по заявке компании «Норникель», сообщает НИА-Красноярск.Месторождение расположено на левом притоке Енисея – реке Сым. Песок, который здесь добывают, отличается высоким качеством: содержание кварца в нем доходит до 98%. Для сравнения: в песке, получаемом Енисейским пароходством с Червинского месторождения, содержится порядка 55% кварца.Всего в навигацию 2018 года планируется добыть 38 тыс. тонн сымского песка. При этом мощность карьера позволяет добывать 450 тыс. тонн в год. Потенциал месторождения оценивается в 69 лет, говорится в сообщении.