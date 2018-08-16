Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 августа 2018, 11:28



Для таймырских оленеводов и рыбаков закупили кочевое жилье.

Из федерального и краевого бюджетов на приобретение балков выделено более девяти млн рублей, в том числе на жилье для оленеводов – более пяти млн, для рыбаков – около 4 млн рублей. Кочевым жильем будут обеспечены северяне из поселков Носок и Тухард сельского поселения Караул, поселков Сындасско, Новая, Хета, Попигай, Катырык сельского поселения Хатанга, а также поселков Волочанка и Усть-Авам МО город Дудинка до 20 декабря текущего года. Отметим, комплекты жилья закуплены в рамках государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».

Просмотров:209 44 комплекта кочевого жилья, состоящих из строительных материалов и готовых деталей и изделий, брезента, бензогенератора, печей с трубами, закуплены в этом году для жителей Таймыра из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, сообщили в управлении по делам коренных малочисленных народов и вопросам сельского и промыслового хозяйства администрации Таймырского муниципального района.Из федерального и краевого бюджетов на приобретение балков выделено более девяти млн рублей, в том числе на жилье для оленеводов – более пяти млн, для рыбаков – около 4 млн рублей.Кочевым жильем будут обеспечены северяне из поселков Носок и Тухард сельского поселения Караул, поселков Сындасско, Новая, Хета, Попигай, Катырык сельского поселения Хатанга, а также поселков Волочанка и Усть-Авам МО город Дудинка до 20 декабря текущего года.Отметим, комплекты жилья закуплены в рамках государственной программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов».