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16 августа 2018, 13:55



В Норильске стартовала ежегодная общекраевая добровольческая акция «Пора в школу».

Акция продлится до 30 сентября, после чего добровольцы Молодежного центра рассортируют собранные вещи и передадут семьям, нуждающимся в помощи. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 39-14-88 и 8-913-504-86-94.

Просмотров:161 Цель акции - оказание помощи детям из малообеспеченных семей в подготовке к учебному году. Пункты по сбору школьных принадлежностей, одежды и обуви открыты во всех филиалах Молодежного центра. В Центральном районе – это ул. Советская, 9, 4-й этаж, с 9.00 до 22.00; в Талнахе – ул. Кравца, 22, 2-й под., 1-й этаж, с 9.00 до 17.00; в Кайеркане – ул. Школьная, 10, 3-й этаж, с 9.00 до 22.00.Акция продлится до 30 сентября, после чего добровольцы Молодежного центра рассортируют собранные вещи и передадут семьям, нуждающимся в помощи.Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 39-14-88 и 8-913-504-86-94.