Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 августа 2018, 14:23



В воскресенье норильчан приглашают на ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest.

Номинации соревнований: 1. Skateboarding: прохождение трассы с наибольшим количеством выполненных трюков, Best Trick – соревнования на лучший трюк, SKATE – соревнования на качество исполнения трюка. 2. Aggressive rolling: 1-й этап - прохождение трассы с наибольшим количеством выполненных трюков, 2-й этап - соревнования на лучший трюк. 3. BMX: 1-й этап - прохождение трассы с наибольшим количеством выполненных трюков, 2-й этап - соревнования на лучший трюк. 4. Parkour/Workout: соревнования проводятся на специально подготовленной площадке, оцениваются сложность исполнения трюков, а также скорость прохождения дистанции. 5. Break dance: танцевальный конкурс, в котором оцениваются мастерство танцора, работа со зрителями и исполнение новых движений в танце. В каждом направлении будет определено по одному победителю, которых ждут памятные дипломы и призы от организаторов и многочисленных партнеров мероприятия. После спортивных состязаний с 17 до 18 часов планируется провести DJ’s set и мастер-классы по граффити. К участию в соревнованиях приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет, имеющие опыт занятий по экстремальным видам спорта не менее полугода. Заявиться на участие можно до 19 августа включительно (предоставив копию паспорта, заполненную заявку на участие в соревнованиях, согласие на обработку персональных данных, расписку о возложении ответственности за свою жизнь и здоровье) по адресам: - в Центральном районе: ул. Советская, 9, тел. 36-36-62; - в районе Кайеркан: ул. Школьная, 10, тел. 39-14-88; - в районе Талнах: ул. Кравца, 22 (2-й подъезд, 1-й этаж), тел. 45-22-55. Телефон для справок 8-913-504-00-03. Ознакомиться с положением о фестивале Nord Extreme Fest и скачать форму заявки можно по ссылке: https://vk.com/docs-33405386. В случае плохих погодных условий возможен перенос мероприятия.

Просмотров:152 Традиционно организаторами мероприятия выступают Молодежный центр и муниципальный штаб флагманской программы «Экстремальный спорт». Регистрация участников фестиваля намечена на 14.00, а в 14.30 состоится торжественное открытие. Состязания пройдут на спортивной площадке Молодежного центра (ул. Советская, 9).Номинации соревнований:1. Skateboarding: прохождение трассы с наибольшим количеством выполненных трюков, Best Trick – соревнования на лучший трюк, SKATE – соревнования на качество исполнения трюка.2. Aggressive rolling: 1-й этап - прохождение трассы с наибольшим количеством выполненных трюков, 2-й этап - соревнования на лучший трюк.3. BMX: 1-й этап - прохождение трассы с наибольшим количеством выполненных трюков, 2-й этап - соревнования на лучший трюк.4. Parkour/Workout: соревнования проводятся на специально подготовленной площадке, оцениваются сложность исполнения трюков, а также скорость прохождения дистанции.5. Break dance: танцевальный конкурс, в котором оцениваются мастерство танцора, работа со зрителями и исполнение новых движений в танце.В каждом направлении будет определено по одному победителю, которых ждут памятные дипломы и призы от организаторов и многочисленных партнеров мероприятия.После спортивных состязаний с 17 до 18 часов планируется провести DJ’s set и мастер-классы по граффити.К участию в соревнованиях приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет, имеющие опыт занятий по экстремальным видам спорта не менее полугода. Заявиться на участие можно до 19 августа включительно (предоставив копию паспорта, заполненную заявку на участие в соревнованиях, согласие на обработку персональных данных, расписку о возложении ответственности за свою жизнь и здоровье) по адресам:- в Центральном районе: ул. Советская, 9, тел. 36-36-62;- в районе Кайеркан: ул. Школьная, 10, тел. 39-14-88;- в районе Талнах: ул. Кравца, 22 (2-й подъезд, 1-й этаж), тел. 45-22-55.Телефон для справок 8-913-504-00-03.Ознакомиться с положением о фестивале Nord Extreme Fest и скачать форму заявки можно по ссылке: https://vk.com/docs-33405386.В случае плохих погодных условий возможен перенос мероприятия.