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16 августа 2018, 14:23

В воскресенье норильчан приглашают на ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest.


Традиционно организаторами мероприятия выступают Молодежный центр и муниципальный штаб флагманской программы «Экстремальный спорт». Регистрация участников фестиваля намечена на 14.00, а в 14.30 состоится торжественное открытие. Состязания пройдут на спортивной площадке Молодежного центра (ул. Советская, 9).
Номинации соревнований:
1. Skateboarding: прохождение трассы с наибольшим количеством выполненных трюков, Best Trick – соревнования на лучший трюк, SKATE – соревнования на качество исполнения трюка.
2. Aggressive rolling: 1-й этап - прохождение трассы с наибольшим количеством выполненных трюков, 2-й этап - соревнования на лучший трюк.
3. BMX: 1-й этап - прохождение трассы с наибольшим количеством выполненных трюков, 2-й этап - соревнования на лучший трюк.
4. Parkour/Workout: соревнования проводятся на специально подготовленной площадке, оцениваются сложность исполнения трюков, а также скорость прохождения дистанции.
5. Break dance: танцевальный конкурс, в котором оцениваются мастерство танцора, работа со зрителями и исполнение новых движений в танце.
В каждом направлении будет определено по одному победителю, которых ждут памятные дипломы и призы от организаторов и многочисленных партнеров мероприятия.
После спортивных состязаний с 17 до 18 часов планируется провести DJ’s set и мастер-классы по граффити.
К участию в соревнованиях приглашаются молодые люди от 14 до 30 лет, имеющие опыт занятий по экстремальным видам спорта не менее полугода. Заявиться на участие можно до 19 августа включительно (предоставив копию паспорта, заполненную заявку на участие в соревнованиях, согласие на обработку персональных данных, расписку о возложении ответственности за свою жизнь и здоровье) по адресам:
- в Центральном районе: ул. Советская, 9, тел. 36-36-62;
- в районе Кайеркан: ул. Школьная, 10, тел. 39-14-88;
- в районе Талнах: ул. Кравца, 22 (2-й подъезд, 1-й этаж), тел. 45-22-55.
Телефон для справок 8-913-504-00-03.
Ознакомиться с положением о фестивале Nord Extreme Fest и скачать форму заявки можно по ссылке: https://vk.com/docs-33405386.
В случае плохих погодных условий возможен перенос мероприятия.

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    Список новостей

 16 августа 2018 
20:53   Поддержать голосом развитие Норильска призвали норильчан участники собрания актива города. 18:30   Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил инвестиционные программы «Норникеля».
17:40   Активисты Норильска и Таймыра объединятся завтра на слете волонтеров «Содружество». 16:34   В Норильске стартовала традиционная акция «Помоги пойти учиться». Межведомственное профилактическое мероприятие продлится до 1 октября.
16:32   Норильчане могут заранее выбрать удобный для них избирательный участок не выходя из дома. 15:40   Тепло в квартиры норильчан придет к 1 сентября.
14:29   Мнение северян услышано в Москве. Мэр Дудинки объяснил, в чем состоят особенности обустройства комфортной среды в Арктике. 14:25   В ночь с воскресенья на понедельник в Норильске перенастроят работу светофора на одном из самых опасных перекрестков города.
14:23   В воскресенье норильчан приглашают на ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest. 13:55   В Норильске стартовала ежегодная общекраевая добровольческая акция «Пора в школу».
11:28   Для таймырских оленеводов и рыбаков закупили кочевое жилье. 11:09   Енисейское пароходство возобновило разработку Сымского месторождения песка по заявке «Норникеля».
10:40   В Норильске продолжает работать комиссия по расследованию смертельного случая на никелевом заводе.

 15 августа 2018 
19:31   Вчерашний ураган в Норильске переворачивал металлические конструкции, срывал кровли и бил стекла. 19:22   В Норильске проконтролировали работу автобусов, обслуживающих муниципальные маршруты.
18:08   Для первых 33 тысяч жителей Красноярского края в 2018 году завершается Программа софинансирования будущей пенсии. 17:14   Полтысячи визиток за один день. В Норильске провели акцию «Помощь на расстоянии звонка».
17:04   В Норильске отреставрировали «Космонавтов». Обновленное мозаичное панно на торце дома на Комсомольской, 45а, снова будет радовать горожан. 16:36   Срочно: на Лауреатов, 53, возгорание в квартире. Пострадала женщина.
16:26   NORTRICK – в Норильске пройдут состязания по экстремальным видам спорта. 16:24   Малыш идет на поправку. Сегодня и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев навестил двухлетнего мальчика, пострадавшего в результате жестокого избиения матерью.
11:57   Более 2600 первоклассников примут в школы Норильска. Всего в Красноярском крае впервые за парты сядут свыше 38 тысяч учеников. 11:06   Вопросы о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей норильчане могут задать по телефону горячей линии.
10:56   Около 1,8 млрд долл. США выплатит «Норникель» в виде дивидендов за I полугодие 2018 года.

 14 августа 2018 
16:03   На Таймыре появится новый вид пассажирских перевозок 14:50   Сегодня рыбоводно-инкубационный завод выпустил в Енисей 43 тысячи мальков хариуса. Проект профинансировал «Норильсктрансгаз».
14:17   Сегодня у православных христиан начался Успенский пост, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы. 12:16   Авиакомпания NordStar во второй раз подтвердила соответствие стандартам IOSA в области обеспечения эксплуатационной безопасности.
12:06   Успейте купить сегодня! Норильчанам, планирующим отдых за рубежом, стоит поторопиться - завтра, 15 августа, авиабилеты могут подорожать почти на 7%. 11:02   В алтайских ресторанах может появиться бургер, названный в честь норильчанина Виктора Томенко.

 13 августа 2018 
19:19   В Норильске состоялся третий этап гонок по мини-мотокроссу и мотокроссу. 18:58   732 норильские семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году.
18:38   Стартовал розыгрыш Кубка Норильска по футболу. 16:17   Число горняков, заразившихся сальмонеллезом в рабочей столовой рудника «Октябрьский» ЗФ «Норникеля», увеличилось до 33.
13:11   Музей под открытым небом, организованный норильскими железнодорожниками, пополнился шестым экспонатом. Им стал тепловоз ТЭМ2. 12:57   Направление «Инвестиции» Агентства развития Норильска возглавил Константин Горбунов.
12:51   На Таймыре отметили Международный день коренных народов мира. 12:37   Волонтеры «Арктического субботника» продолжают благоустраивать Диксон.
12:23   В Красноярском крае определили дату начала сезона охоты на пернатую дичь. В Норильске заявления будут принимать на Московской, 19а. 12:10   Первый заместитель Общественного совета Норильска посетил участковый пункт полиции.
12:00   До 20 лет тюрьмы грозит четверым участникам ОПГ, занимавшимся продажей наркотиков через интернет-магазины в Норильске. 11:19   Около 800 рабочих требуется на предприятия Красноярского края, реализующие инвестиционные проекты.
10:50   Победа + ничья. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» сыграл два контрольных матча с белорусскими клубами.

 10 августа 2018 
16:28   Тошевцы из школы-интерната № 2 отметили Международный день коренных народов мира. 14:27   Продолжаются игры чемпионата Норильска по футболу.
13:30   Норильск приглашает медиков и педагогов. Специалистов дефицитных для города профессий ждут рабочие места, жилье и подъемные. 13:04   Жителям Норильска и Дудинки станет проще выбирать жилье для переезда на материк.
12:54   Мобильные морги появятся в поселках Таймыра. 12:46   В Норильске объявлен фотоконкурс «Ягодный сезон – 2018».

 9 августа 2018 
18:49   Сегодня норильские молодогвардейцы приступили к чистке мемориальных досок.




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