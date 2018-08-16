Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 августа 2018, 14:25



В ночь с воскресенья на понедельник в Норильске перенастроят работу светофора на одном из самых опасных перекрестков города.

«Мы провели анализ ДТП и выяснили, что этот перекресток является трудным и опасным. По итогам прошлого года он стал самым аварийным, здесь произошло пять ДТП. Обновленная по такому же принципу схема движения действует на пересечении улиц Талнахская – Павлова и Павлова – Кирова. Как показывает практика, после подобных перемен количество аварий практически сводится к нулю», - отметил Олег Бурулев. Изменения движения на перекрестке вступят в силу в ночь с воскресенья на понедельник.

Просмотров:229 Довольно много аварий случается при левом повороте с Советской на Ленинский проспект, объясняет начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации Норильска Олег Бурулев. Чтобы исключить вероятность ДТП, было решено устранить точки «конфликта», то есть пересечения транспортных потоков при левом повороте. Для этого движение в районе этого перекрестка по улице Советской будет разделено на две фазы – сначала разрешающий сигнал светофора загорится для транспорта, двигающегося со стороны улицы Б. Хмельницкого, а затем – отдельно для водителей, двигающихся со стороны Завенягина.«Мы провели анализ ДТП и выяснили, что этот перекресток является трудным и опасным. По итогам прошлого года он стал самым аварийным, здесь произошло пять ДТП. Обновленная по такому же принципу схема движения действует на пересечении улиц Талнахская – Павлова и Павлова – Кирова. Как показывает практика, после подобных перемен количество аварий практически сводится к нулю», - отметил Олег Бурулев.Изменения движения на перекрестке вступят в силу в ночь с воскресенья на понедельник.