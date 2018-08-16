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16 августа 2018, 14:29



Мнение северян услышано в Москве. Мэр Дудинки объяснил, в чем состоят особенности обустройства комфортной среды в Арктике.

Глава Дудинки Юрий Гурин принял участие в заседании непосредственно из своего рабочего кабинета в режиме видеоконференции. Он поделился опытом реализации проектов благоустройства города, возведенного на вечной мерзлоте и расположенного в зоне жесткого субарктического климата. Юрий Викторович отметил, что существуют объективные факторы влияния на проведение в Заполярье любых работ, в том числе и благоустроительных. Это сезонность — работы могут вестись только летом, а оно в этих широтах очень короткое; краткость эксплуатации объектов — вместо подразумеваемой круглогодичной фактически это период май-сентябрь. Очень важно, что любые проекты, реализуемые на Крайнем Севере, влекут дополнительные затраты на доставку практически всех стройматериалов с материка и, следовательно, увеличение сметной стоимости. Несмотря на сложности, у Дудинки есть положительный опыт муниципально-частного партнерства и привлечения инвестиций в город. За последние несколько лет созданы общественные пространства, в том числе этнопарки, отремонтированы и окрашены в яркие цвета фасады жилых и офисных зданий. По мнению Юрия Гурина, в случае активной интеграции опыта северян еще на стадии формирования проектов у программ создания комфортной среды для жителей Заполярья большой потенциал повышения качества жизни в российской Арктике.

Просмотров:191 Использование 3D-технологий для построения математических моделей комфортной городской среды в арктических регионах РФ обсуждали на заседании дискуссионного клуба экспертного центра «Проектный офис развития Арктики», которое прошло 14 августа в Москве, сообщили в пресс-службе администрации Дудинки.Глава Дудинки Юрий Гурин принял участие в заседании непосредственно из своего рабочего кабинета в режиме видеоконференции. Он поделился опытом реализации проектов благоустройства города, возведенного на вечной мерзлоте и расположенного в зоне жесткого субарктического климата. Юрий Викторович отметил, что существуют объективные факторы влияния на проведение в Заполярье любых работ, в том числе и благоустроительных.Это сезонность — работы могут вестись только летом, а оно в этих широтах очень короткое; краткость эксплуатации объектов — вместо подразумеваемой круглогодичной фактически это период май-сентябрь. Очень важно, что любые проекты, реализуемые на Крайнем Севере, влекут дополнительные затраты на доставку практически всех стройматериалов с материка и, следовательно, увеличение сметной стоимости.Несмотря на сложности, у Дудинки есть положительный опыт муниципально-частного партнерства и привлечения инвестиций в город. За последние несколько лет созданы общественные пространства, в том числе этнопарки, отремонтированы и окрашены в яркие цвета фасады жилых и офисных зданий. По мнению Юрия Гурина, в случае активной интеграции опыта северян еще на стадии формирования проектов у программ создания комфортной среды для жителей Заполярья большой потенциал повышения качества жизни в российской Арктике.