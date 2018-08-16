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16 августа 2018, 15:40



Тепло в квартиры норильчан придет к 1 сентября.

По информации, предоставленной МУП ТПО «ТоргСервис», к отопительному периоду готовы 100% муниципальных объектов. Проведена проверка 84 объектов из имеющихся 212. Она завершится 30 августа. Объем выполненных работ по капитальному ремонту магистральных и внутриквартальных сетей составляет более 70%. Во всех организациях, управляющих компаниях, муниципальных унитарных предприятиях, занимающихся техническим обслуживанием инженерных сетей, разработаны планы ликвидации аварий и непредвиденных ситуаций. Во всех перечисленных организациях действуют аварийно-диспетчерские службы. Их работа осуществляется круглосуточно. У АО «НТЭК» имеется резервный запас дизельного топлива для поддержания в случае аварийной ситуации в рабочем состоянии теплоэнергетического оборудования (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), рассчитанный на 20 суток работы. В связи с проведением промывки и гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей будет прекращено горячее водоснабжение в районе Кайеркан с 21 августа, в Центральном районе (включая ж\о Оганер) и Талнахе – с 24 августа. Горячее водоснабжение будет возобновлено 30 августа. Отопительный период планируется начать 1 сентября.

Просмотров:209 В настоящее время ведется проверка готовности к отопительному сезону жилищного фонда и объектов муниципальной собственности. По состоянию на 15 августа акты о готовности получены на 536 домов, что составляет 62%.По информации, предоставленной МУП ТПО «ТоргСервис», к отопительному периоду готовы 100% муниципальных объектов. Проведена проверка 84 объектов из имеющихся 212. Она завершится 30 августа. Объем выполненных работ по капитальному ремонту магистральных и внутриквартальных сетей составляет более 70%.Во всех организациях, управляющих компаниях, муниципальных унитарных предприятиях, занимающихся техническим обслуживанием инженерных сетей, разработаны планы ликвидации аварий и непредвиденных ситуаций. Во всех перечисленных организациях действуют аварийно-диспетчерские службы. Их работа осуществляется круглосуточно. У АО «НТЭК» имеется резервный запас дизельного топлива для поддержания в случае аварийной ситуации в рабочем состоянии теплоэнергетического оборудования (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3), рассчитанный на 20 суток работы.В связи с проведением промывки и гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей будет прекращено горячее водоснабжение в районе Кайеркан с 21 августа, в Центральном районе (включая ж\о Оганер) и Талнахе – с 24 августа. Горячее водоснабжение будет возобновлено 30 августа. Отопительный период планируется начать 1 сентября.