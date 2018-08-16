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16 августа 2018, 16:32



Норильчане могут заранее выбрать удобный для них избирательный участок не выходя из дома.

Чтобы проголосовать на выборах губернатора не по месту регистрации, а по адресу удобного или ближайшего избирательного участка, нужно заполнить электронную форму заявления на портале госуслуг в срок до полуночи 5 сентября 2018 года по московскому времени. Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на госуслугах и подтвердить свою учетную запись. Далее на портале гражданин выбирает удобный для него избирательный участок и подает заявку, заполнив электронную форму заявления. При подаче заявления необходимо выбрать «Участвовать в региональных выборах». Подать заявление можно только один раз. После обработки заявления Центральной избирательной комиссией РФ в личный кабинет гражданина на госуслугах поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке. Заявление можно распечатать или сохранить на мобильном устройстве, его необходимо предъявить 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, вместе с паспортом гражданина РФ, придя по адресу выбранного избирательного участка.

Просмотров:145 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в Красноярском крае пройдут выборы губернатора. Жители региона могут подать заявление о включении в список избирателей любого избирательного участка в пределах соответствующего избирательного округа на портале госуслуг не выходя из дома, сообщается на официальном портале Красноярского края.Чтобы проголосовать на выборах губернатора не по месту регистрации, а по адресу удобного или ближайшего избирательного участка, нужно заполнить электронную форму заявления на портале госуслуг в срок до полуночи 5 сентября 2018 года по московскому времени.Для подачи заявления необходимо зарегистрироваться на госуслугах и подтвердить свою учетную запись. Далее на портале гражданин выбирает удобный для него избирательный участок и подает заявку, заполнив электронную форму заявления. При подаче заявления необходимо выбрать «Участвовать в региональных выборах». Подать заявление можно только один раз.После обработки заявления Центральной избирательной комиссией РФ в личный кабинет гражданина на госуслугах поступит подтверждение и распечатываемая часть заявления с информацией о выбранном избирательном участке. Заявление можно распечатать или сохранить на мобильном устройстве, его необходимо предъявить 9 сентября 2018 года, в единый день голосования, вместе с паспортом гражданина РФ, придя по адресу выбранного избирательного участка.