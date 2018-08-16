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16 августа 2018, 16:34



В Норильске стартовала традиционная акция «Помоги пойти учиться». Межведомственное профилактическое мероприятие продлится до 1 октября.

Работа в рамках акции будет вестись по нескольким направлениям: с неблагополучными семьями, состоящими на различных видах учета; с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и в конфликте с законом; оказание адресной помощи несовершеннолетним, материальной помощи нуждающимся семьям; информационно-просветительская работа (распространение буклетов, видеороликов, оформление стендов); содействие в прохождении медосмотров детей к школе; сбор благотворительной помощи. К слову, в прошлом году в период акции был выявлен 21 несовершеннолетний, который не посещал школу, из них четверо в возрасте от семи до 10 лет, остальные - подростки до 17 лет. По результатам акции 11 несовершеннолетних были определены на учебу в образовательные организации, восемь - трудоустроены, еще двое к учебе приступить так и не смогли по причине полного незнания русского языка. В итоге семья этих детей уехала из Норильска. На сегодняшний день на учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Норильска состоят 72 неблагополучные семьи, в которых проживает 155 детей и 66 подростков, уже совершивших какие-либо правонарушения. Как и в предыдущие годы, межведомственная комиссия будет проводить поквартирные обходы по тем семьям, которые уже попали в поле зрения различных ведомств как неблагополучные. Ждут помощи и от норильчан. Если по соседству с вами проживают семьи, которые по каким-то приниман не могут самостоятельно оформить детей в школу, информацию эту следует сообщить по телефону доверия 43-70-77.

Просмотров:174 Главная задача акции - выявить семьи с детьми, нуждающиеся в оказании социальной помощи, и несовершеннолетних, которые не учатся в школе.Работа в рамках акции будет вестись по нескольким направлениям: с неблагополучными семьями, состоящими на различных видах учета; с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении и в конфликте с законом; оказание адресной помощи несовершеннолетним, материальной помощи нуждающимся семьям; информационно-просветительская работа (распространение буклетов, видеороликов, оформление стендов); содействие в прохождении медосмотров детей к школе; сбор благотворительной помощи.К слову, в прошлом году в период акции был выявлен 21 несовершеннолетний, который не посещал школу, из них четверо в возрасте от семи до 10 лет, остальные - подростки до 17 лет. По результатам акции 11 несовершеннолетних были определены на учебу в образовательные организации, восемь - трудоустроены, еще двое к учебе приступить так и не смогли по причине полного незнания русского языка. В итоге семья этих детей уехала из Норильска.На сегодняшний день на учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Норильска состоят 72 неблагополучные семьи, в которых проживает 155 детей и 66 подростков, уже совершивших какие-либо правонарушения.Как и в предыдущие годы, межведомственная комиссия будет проводить поквартирные обходы по тем семьям, которые уже попали в поле зрения различных ведомств как неблагополучные.Ждут помощи и от норильчан. Если по соседству с вами проживают семьи, которые по каким-то приниман не могут самостоятельно оформить детей в школу, информацию эту следует сообщить по телефону доверия 43-70-77.