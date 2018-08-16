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16 августа 2018, 17:40



Активисты Норильска и Таймыра объединятся завтра на слете волонтеров «Содружество».

Главная задача слета - обмен опытом, сплочение усилий участников для решения социальных проблем территории, развитие корпоративного волонтерства. Мероприятие пройдет в формате палаточного лагеря. Для его обустройства волонтеры расчистили небольшую территорию у реки Сухой Лог в 29 километрах от столицы Таймыра. Для участников будут организованы тематические площадки, различные мастер-классы, лекторий по социальному проектированию, традиционные игры народов Севера, кулинарный конкурс, а также будут работать спортивные площадки. По завершению слета состоится экологическая акция, в рамках которой участники проведут субботник. Организаторами слета являются администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и управление благотворительных программ ЗФ «Норникеля», сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.

Просмотров:147 Первый на Таймыре слет волонтеров «Содружество» соберет порядка 60 участников из числа сотрудников предприятий группы компаний «Норникель», представителей некоммерческих и общественных организаций Дудинки и Норильска.Главная задача слета - обмен опытом, сплочение усилий участников для решения социальных проблем территории, развитие корпоративного волонтерства.Мероприятие пройдет в формате палаточного лагеря. Для его обустройства волонтеры расчистили небольшую территорию у реки Сухой Лог в 29 километрах от столицы Таймыра.Для участников будут организованы тематические площадки, различные мастер-классы, лекторий по социальному проектированию, традиционные игры народов Севера, кулинарный конкурс, а также будут работать спортивные площадки.По завершению слета состоится экологическая акция, в рамках которой участники проведут субботник.Организаторами слета являются администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и управление благотворительных программ ЗФ «Норникеля», сообщили в пресс-службе Таймырского муниципального района.