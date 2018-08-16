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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:53 Поддержать голосом развитие Норильска призвали норильчан участники собрания актива города.
18:30 Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил инвестиционные программы «Норникеля».
17:40 Активисты Норильска и Таймыра объединятся завтра на слете волонтеров «Содружество».
16:34 В Норильске стартовала традиционная акция «Помоги пойти учиться». Межведомственное профилактическое мероприятие продлится до 1 октября.
16:32 Норильчане могут заранее выбрать удобный для них избирательный участок не выходя из дома.
15:40 Тепло в квартиры норильчан придет к 1 сентября.
14:29 Мнение северян услышано в Москве. Мэр Дудинки объяснил, в чем состоят особенности обустройства комфортной среды в Арктике.
14:25 В ночь с воскресенья на понедельник в Норильске перенастроят работу светофора на одном из самых опасных перекрестков города.
14:23 В воскресенье норильчан приглашают на ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest.
13:55 В Норильске стартовала ежегодная общекраевая добровольческая акция «Пора в школу».
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