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16 августа 2018, 18:30



Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил инвестиционные программы «Норникеля».

Собеседники обсудили перспективные проекты компании, среди которых участие «Норникеля» в инвестиционной программе «Енисейская Сибирь» (создание минерально-сырьевого центра «Южный кластер»), реализация экологических проектов на Таймыре и масштабный цикл обновления и поддержания основных производственных фондов и инфраструктуры компании. Особое внимание в разговоре было уделено развитию Быстринского ГОКа. Полпред президента поинтересовался развитием флагманского проекта компании, в который «Норникель» инвестировал более 90 млрд руб. Владислав Гасумянов представил подробную информацию о ходе пусконаладочных работ ГОКа, а также объёмах реализации продукции комбината основным потребителям в России и КНР. Вице-президент «Норникеля» подтвердил, что в 2019 году предприятие выйдет на полную мощность и станет крупнейшим налогоплательщиком Забайкальского края. Реализация социальных обязательств «Норникеля» в Красноярском крае и Забайкалье также стала ключевой темой рабочей встречи. «Норникель» — компания с высокой социальной ответственностью. Для нас важны не только производственные показатели, но и эффективные вложения в главный капитал компании — людей. Образование, культура, спорт, поддержка социальных инициатив граждан по улучшению окружающей среды — все это наши приоритеты. Они реализуются через социальные программы, гранты, благотворительность», — сказал Владислав Гасумянов. По итогам встречи полпред президента Сергей Меняйло высоко оценил перспективы развития горно-металлургической отрасли в Сибирском федеральном округе, инвестиционные программы компании, а также поблагодарил руководство «Норникеля» за эффективную работу и конструктивное взаимодействие с органами власти. «Норникель» использует все возможности для дальнейшего поступательного развития, подтверждая статус социально ответственной компании», — подчеркнул полпред.

Просмотров:138 Встреча статс-секретаря — вице-президента по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислава Гасумянова с полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло состоялась в Москве.Собеседники обсудили перспективные проекты компании, среди которых участие «Норникеля» в инвестиционной программе «Енисейская Сибирь» (создание минерально-сырьевого центра «Южный кластер»), реализация экологических проектов на Таймыре и масштабный цикл обновления и поддержания основных производственных фондов и инфраструктуры компании.Особое внимание в разговоре было уделено развитию Быстринского ГОКа. Полпред президента поинтересовался развитием флагманского проекта компании, в который «Норникель» инвестировал более 90 млрд руб. Владислав Гасумянов представил подробную информацию о ходе пусконаладочных работ ГОКа, а также объёмах реализации продукции комбината основным потребителям в России и КНР. Вице-президент «Норникеля» подтвердил, что в 2019 году предприятие выйдет на полную мощность и станет крупнейшим налогоплательщиком Забайкальского края.Реализация социальных обязательств «Норникеля» в Красноярском крае и Забайкалье также стала ключевой темой рабочей встречи. «Норникель» — компания с высокой социальной ответственностью. Для нас важны не только производственные показатели, но и эффективные вложения в главный капитал компании — людей. Образование, культура, спорт, поддержка социальных инициатив граждан по улучшению окружающей среды — все это наши приоритеты. Они реализуются через социальные программы, гранты, благотворительность», — сказал Владислав Гасумянов.По итогам встречи полпред президента Сергей Меняйло высоко оценил перспективы развития горно-металлургической отрасли в Сибирском федеральном округе, инвестиционные программы компании, а также поблагодарил руководство «Норникеля» за эффективную работу и конструктивное взаимодействие с органами власти.«Норникель» использует все возможности для дальнейшего поступательного развития, подтверждая статус социально ответственной компании», — подчеркнул полпред.