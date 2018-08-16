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16 августа 2018, 20:53



Поддержать голосом развитие Норильска призвали норильчан участники собрания актива города.

Собравшиеся обсудили те планы, которые стоят и в целом перед Красноярским краем, и конкретно перед его северными территориями. Председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов отметил, что Норильск и Таймыр относятся к флагманским территориям с точки зрения экономического могущества региона. И очень важно закрепить за нашими двумя территориями статус базовых, якорных для развития всей красноярской Арктической зоны. Также собравшиеся обсудили те программы и проекты, которые уже начали реализовываться, и те, которые только находятся в преддверии своего мощного старта - насколько они отразятся на экономическом самочувствии Норильска и на жизни северян. Обсуждая предстоящие выборы, активисты отметили, что для Норильска исключительно важна явка. Ведь политическая активность всегда отражается на экономическом и социальном благополучии. Бюджет Норильска формируется через Красноярский край, поэтому активное участие города в предстоящих выборах - сверхважная задача. Многие норильчане не знают техническую составляющую формирования городского бюджета, - отметил председатель Норильского горсовета Александр Пестряков. А ведь львиная доля нашей казны, это региональные средства. И если мы хотим сохранить темп, наработанный за последние пять лет в области развития городской среды, в сфере социальной политики, нам необходимо показать свою политическую активность. Именно от нее зависит наше дальнейшее бюджетное финансирование.

Просмотров:120 Собрание актива Норильска прошло сегодня в городском центре культуры. Мероприятие было направлено на подготовку к важному политическому событию - выборам губернатора Красноярского края, которые состоятся 9 сентября. В очередной раз норильчан, как избирателей, призывают выразить свое отношение к перспективам развития всего большого региона.Собравшиеся обсудили те планы, которые стоят и в целом перед Красноярским краем, и конкретно перед его северными территориями. Председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов отметил, что Норильск и Таймыр относятся к флагманским территориям с точки зрения экономического могущества региона. И очень важно закрепить за нашими двумя территориями статус базовых, якорных для развития всей красноярской Арктической зоны.Также собравшиеся обсудили те программы и проекты, которые уже начали реализовываться, и те, которые только находятся в преддверии своего мощного старта - насколько они отразятся на экономическом самочувствии Норильска и на жизни северян.Обсуждая предстоящие выборы, активисты отметили, что для Норильска исключительно важна явка. Ведь политическая активность всегда отражается на экономическом и социальном благополучии. Бюджет Норильска формируется через Красноярский край, поэтому активное участие города в предстоящих выборах - сверхважная задача.Многие норильчане не знают техническую составляющую формирования городского бюджета, - отметил председатель Норильского горсовета Александр Пестряков. А ведь львиная доля нашей казны, это региональные средства. И если мы хотим сохранить темп, наработанный за последние пять лет в области развития городской среды, в сфере социальной политики, нам необходимо показать свою политическую активность. Именно от нее зависит наше дальнейшее бюджетное финансирование.