Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 августа 2018, 12:53



Глава Норильска провел заседание антитеррористической группы.

Так, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в образовательных учреждениях города проведена 581 лекция с учащимися и 193 родительских собрания правового характера, направленных в том числе на предотвращение экстремистских проявлений, недопущение фактов разжигания национальной розни среди подростков. В постоянном режиме осуществляется мониторинг интернет-ресурсов на предмет распространения экстремистских материалов. Выявлено 12 электронных версий таких материалов. Информация направлена в прокуратуру города для дальнейшего их блокирования. За истекший период текущего года осуществлено оперативное сопровождение 69 мероприятий с массовым участием граждан. Охрану общественного порядка осуществляли 1547 сотрудников отдела МВД. В период проведения мероприятий, а также при их подготовке осуществляется обязательная проверка объектов на соответствие требованиям безопасности. В результате принятых мер групповых нарушений общественного порядка, экстремистских акций не допущено. С целью профилактики экстремистских проявлений в сфере межнациональных отношений проведено 13 встреч с лидерами этнических диаспор, руководителями политических партий, активистами неформальных молодёжных групп, действующих в Норильске. В ходе встреч рассмотрены вопросы о недопустимости разжигания межнациональной розни и вражды, нарушений общественного порядка. Особое внимание обращено на проведение разъяснительной работы лидерами и старейшинами общин среди молодёжи, проведены беседы и разъяснения требований миграционного законодательства РФ. Профилактическая работа в сфере пресечения проявлений экстремизма и терроризма проводится по всем направлениям. Только в текущем году сотрудниками отдела по вопросам миграции отдела МВД совместно с участковыми уполномоченными полиции было проверено 110 мест проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, в ходе которых выявлено 338 административных нарушений в сфере миграции. По информации представителя Таймырского линейного отдела МВД РФ на транспорте, в целях своевременного выявления, предупреждения и пресечения попыток проникновения на борт воздушных судов лиц с предметами, запрещёнными к перевозке на воздушном транспорте, сотрудниками отдела по досмотру совместно со службой авиационной безопасности отработано 2586 рейсов. Руководством службы авиационной безопасности в аэропорту «Норильск» проводятся проверки по выявлению и обнаружению взрывчатых веществ, бесхозных предметов на территории аэропорта. Так за истекший период проведено 3 проверки, в том числе через приборы «Рапискан», расположенные на входе в здание аэровокзала, которые были обнаружены и отработаны без замечаний. За 7 месяцев 2018 года в зоне специального контроля и в зале прилета проверено 289 220 граждан, выявлен 1 пассажир, находящийся в федеральном розыске (по Республике Удмуртия). Досмотрено и допущено к полету на воздушном транспорте 794 ед. оружия, 41 615 мест груза, 69,574 тонн продукции ЗФ «Норникеля». На выборах губернатора Красноярского края будет задействовано 70 избирательных участков, в том числе 1 избирательный участок, образованный в месте временного пребывания избирателей. Готовится проект приказа, в соответствии с которым будет организована охрана общественного порядка и безопасность граждан в период подготовки и проведении голосования. 9 сентября планируется задействовать около 500 сотрудников норильского отдела МВД. В ходе заседания также были внесены изменения в Перечень мест массового пребывания людей. Из него исключено 56 объектов торговли.

Просмотров:97 На совещании говорили о проводимой работе по противодействию терроризму и экстремизму, об обеспечении безопасности в ходе выборов губернатора.Так, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних в образовательных учреждениях города проведена 581 лекция с учащимися и 193 родительских собрания правового характера, направленных в том числе на предотвращение экстремистских проявлений, недопущение фактов разжигания национальной розни среди подростков.В постоянном режиме осуществляется мониторинг интернет-ресурсов на предмет распространения экстремистских материалов. Выявлено 12 электронных версий таких материалов. Информация направлена в прокуратуру города для дальнейшего их блокирования.За истекший период текущего года осуществлено оперативное сопровождение 69 мероприятий с массовым участием граждан. Охрану общественного порядка осуществляли 1547 сотрудников отдела МВД. В период проведения мероприятий, а также при их подготовке осуществляется обязательная проверка объектов на соответствие требованиям безопасности. В результате принятых мер групповых нарушений общественного порядка, экстремистских акций не допущено.С целью профилактики экстремистских проявлений в сфере межнациональных отношений проведено 13 встреч с лидерами этнических диаспор, руководителями политических партий, активистами неформальных молодёжных групп, действующих в Норильске. В ходе встреч рассмотрены вопросы о недопустимости разжигания межнациональной розни и вражды, нарушений общественного порядка. Особое внимание обращено на проведение разъяснительной работы лидерами и старейшинами общин среди молодёжи, проведены беседы и разъяснения требований миграционного законодательства РФ.Профилактическая работа в сфере пресечения проявлений экстремизма и терроризма проводится по всем направлениям. Только в текущем году сотрудниками отдела по вопросам миграции отдела МВД совместно с участковыми уполномоченными полиции было проверено 110 мест проживания иностранных граждан и лиц без гражданства, в ходе которых выявлено 338 административных нарушений в сфере миграции.По информации представителя Таймырского линейного отдела МВД РФ на транспорте, в целях своевременного выявления, предупреждения и пресечения попыток проникновения на борт воздушных судов лиц с предметами, запрещёнными к перевозке на воздушном транспорте, сотрудниками отдела по досмотру совместно со службой авиационной безопасности отработано 2586 рейсов.Руководством службы авиационной безопасности в аэропорту «Норильск» проводятся проверки по выявлению и обнаружению взрывчатых веществ, бесхозных предметов на территории аэропорта. Так за истекший период проведено 3 проверки, в том числе через приборы «Рапискан», расположенные на входе в здание аэровокзала, которые были обнаружены и отработаны без замечаний.За 7 месяцев 2018 года в зоне специального контроля и в зале прилета проверено 289 220 граждан, выявлен 1 пассажир, находящийся в федеральном розыске (по Республике Удмуртия). Досмотрено и допущено к полету на воздушном транспорте 794 ед. оружия, 41 615 мест груза, 69,574 тонн продукции ЗФ «Норникеля».На выборах губернатора Красноярского края будет задействовано 70 избирательных участков, в том числе 1 избирательный участок, образованный в месте временного пребывания избирателей. Готовится проект приказа, в соответствии с которым будет организована охрана общественного порядка и безопасность граждан в период подготовки и проведении голосования. 9 сентября планируется задействовать около 500 сотрудников норильского отдела МВД.В ходе заседания также были внесены изменения в Перечень мест массового пребывания людей. Из него исключено 56 объектов торговли.