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17 августа 2018, 12:58

Контрольная игра между МФК «Норильский никель» и МФК "КПРФ" завершилась вничью.


Счет в матче открыл соперник усилиями Разоренова на 14-й минуте первого тайма. Впрочем, коммунисты радовались не долго. Уже через три минуты Павел Сучилин сравнял счет. Забитых голов в этой игре больше не было. Итоговый счет 1:1.
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    Список новостей

 17 августа 2018 
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13:05   Внимание: конкурс! Норильчанам предлагают стать авторами гимна МФК «Норильский никель». 13:02   В Норильске пройдет ежегодное родительское собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
12:58   Контрольная игра между МФК «Норильский никель» и МФК "КПРФ" завершилась вничью. 12:53   Глава Норильска провел заседание антитеррористической группы.

 16 августа 2018 
20:53   Поддержать голосом развитие Норильска призвали норильчан участники собрания актива города. 18:30   Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил инвестиционные программы «Норникеля».
17:40   Активисты Норильска и Таймыра объединятся завтра на слете волонтеров «Содружество». 16:34   В Норильске стартовала традиционная акция «Помоги пойти учиться». Межведомственное профилактическое мероприятие продлится до 1 октября.
16:32   Норильчане могут заранее выбрать удобный для них избирательный участок не выходя из дома. 15:40   Тепло в квартиры норильчан придет к 1 сентября.
14:29   Мнение северян услышано в Москве. Мэр Дудинки объяснил, в чем состоят особенности обустройства комфортной среды в Арктике. 14:25   В ночь с воскресенья на понедельник в Норильске перенастроят работу светофора на одном из самых опасных перекрестков города.
14:23   В воскресенье норильчан приглашают на ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest. 13:55   В Норильске стартовала ежегодная общекраевая добровольческая акция «Пора в школу».
11:28   Для таймырских оленеводов и рыбаков закупили кочевое жилье. 11:09   Енисейское пароходство возобновило разработку Сымского месторождения песка по заявке «Норникеля».
10:40   В Норильске продолжает работать комиссия по расследованию смертельного случая на никелевом заводе.

 15 августа 2018 
19:31   Вчерашний ураган в Норильске переворачивал металлические конструкции, срывал кровли и бил стекла. 19:22   В Норильске проконтролировали работу автобусов, обслуживающих муниципальные маршруты.
18:08   Для первых 33 тысяч жителей Красноярского края в 2018 году завершается Программа софинансирования будущей пенсии. 17:14   Полтысячи визиток за один день. В Норильске провели акцию «Помощь на расстоянии звонка».
17:04   В Норильске отреставрировали «Космонавтов». Обновленное мозаичное панно на торце дома на Комсомольской, 45а, снова будет радовать горожан. 16:36   Срочно: на Лауреатов, 53, возгорание в квартире. Пострадала женщина.
16:26   NORTRICK – в Норильске пройдут состязания по экстремальным видам спорта. 16:24   Малыш идет на поправку. Сегодня и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев навестил двухлетнего мальчика, пострадавшего в результате жестокого избиения матерью.
11:57   Более 2600 первоклассников примут в школы Норильска. Всего в Красноярском крае впервые за парты сядут свыше 38 тысяч учеников. 11:06   Вопросы о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей норильчане могут задать по телефону горячей линии.
10:56   Около 1,8 млрд долл. США выплатит «Норникель» в виде дивидендов за I полугодие 2018 года.

 14 августа 2018 
16:03   На Таймыре появится новый вид пассажирских перевозок 14:50   Сегодня рыбоводно-инкубационный завод выпустил в Енисей 43 тысячи мальков хариуса. Проект профинансировал «Норильсктрансгаз».
14:17   Сегодня у православных христиан начался Успенский пост, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы. 12:16   Авиакомпания NordStar во второй раз подтвердила соответствие стандартам IOSA в области обеспечения эксплуатационной безопасности.
12:06   Успейте купить сегодня! Норильчанам, планирующим отдых за рубежом, стоит поторопиться - завтра, 15 августа, авиабилеты могут подорожать почти на 7%. 11:02   В алтайских ресторанах может появиться бургер, названный в честь норильчанина Виктора Томенко.

 13 августа 2018 
19:19   В Норильске состоялся третий этап гонок по мини-мотокроссу и мотокроссу. 18:58   732 норильские семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году.
18:38   Стартовал розыгрыш Кубка Норильска по футболу. 16:17   Число горняков, заразившихся сальмонеллезом в рабочей столовой рудника «Октябрьский» ЗФ «Норникеля», увеличилось до 33.
13:11   Музей под открытым небом, организованный норильскими железнодорожниками, пополнился шестым экспонатом. Им стал тепловоз ТЭМ2. 12:57   Направление «Инвестиции» Агентства развития Норильска возглавил Константин Горбунов.
12:51   На Таймыре отметили Международный день коренных народов мира. 12:37   Волонтеры «Арктического субботника» продолжают благоустраивать Диксон.
12:23   В Красноярском крае определили дату начала сезона охоты на пернатую дичь. В Норильске заявления будут принимать на Московской, 19а. 12:10   Первый заместитель Общественного совета Норильска посетил участковый пункт полиции.
12:00   До 20 лет тюрьмы грозит четверым участникам ОПГ, занимавшимся продажей наркотиков через интернет-магазины в Норильске. 11:19   Около 800 рабочих требуется на предприятия Красноярского края, реализующие инвестиционные проекты.
10:50   Победа + ничья. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» сыграл два контрольных матча с белорусскими клубами.

 10 августа 2018 
16:28   Тошевцы из школы-интерната № 2 отметили Международный день коренных народов мира.




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