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17 августа 2018, 12:58



Контрольная игра между МФК «Норильский никель» и МФК "КПРФ" завершилась вничью.



Просмотров:72 Счет в матче открыл соперник усилиями Разоренова на 14-й минуте первого тайма. Впрочем, коммунисты радовались не долго. Уже через три минуты Павел Сучилин сравнял счет. Забитых голов в этой игре больше не было. Итоговый счет 1:1.