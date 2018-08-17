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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:15 Ситуация с пожарами в Норильске в июле была спокойней, чем в июле прошлого года
13:58 Бывшего главного лесника на Таймыре обвиняют в превышении полномочий
13:05 Внимание: конкурс! Норильчанам предлагают стать авторами гимна МФК «Норильский никель».
13:02 В Норильске пройдет ежегодное родительское собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
12:58 Контрольная игра между МФК «Норильский никель» и МФК "КПРФ" завершилась вничью.
12:53 Глава Норильска провел заседание антитеррористической группы.
20:53 Поддержать голосом развитие Норильска призвали норильчан участники собрания актива города.
18:30 Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил инвестиционные программы «Норникеля».
17:40 Активисты Норильска и Таймыра объединятся завтра на слете волонтеров «Содружество».
16:34 В Норильске стартовала традиционная акция «Помоги пойти учиться». Межведомственное профилактическое мероприятие продлится до 1 октября.
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