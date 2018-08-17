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17 августа 2018, 13:02



В Норильске пройдет ежегодное родительское собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для участия во встрече приглашены депутаты Норильского городского Совета депутатов, специалисты управления социальной политики, управления жилищного фонда, управления Пенсионного фонда, управления общего и дошкольного образования, учреждений здравоохранения, медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования. Участникам встречи предлагается пообщаться в форме вопрос-ответ, что позволит выявить назревшие проблемы и совместными усилиями найти пути их решения.

Просмотров:62 7 сентября 2018 года в 18.00 в рамках информационно-разъяснительной работы с населением в конференц-зале МБУ «Центральная библиотечная система» по адресу: г. Норильск, пр. Ленинский, д. 20а состоится ежегодное родительское собрание для родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.Для участия во встрече приглашены депутаты Норильского городского Совета депутатов, специалисты управления социальной политики, управления жилищного фонда, управления Пенсионного фонда, управления общего и дошкольного образования, учреждений здравоохранения, медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования.Участникам встречи предлагается пообщаться в форме вопрос-ответ, что позволит выявить назревшие проблемы и совместными усилиями найти пути их решения.