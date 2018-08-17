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17 августа 2018, 13:05



Внимание: конкурс! Норильчанам предлагают стать авторами гимна МФК «Норильский никель».

Гимн должен состоять из припева и не менее трех, но не более пяти куплетов. Свои варианты можно отправлять на почту МФК «Норильский никель» - mfknornik@yandex.ru

Просмотров:71 МФК «Норильский никель» объявляет конкурс среди многотысячной армии болельщиков заполярной команды на создание гимна клуба. Принять участие в конкурсе могут абсолютно все любители мини-футбола. Победитель получит эксклюзивный ценный приз, сообщил пресс-атташе МФК Андрей Деганов.Гимн должен состоять из припева и не менее трех, но не более пяти куплетов. Свои варианты можно отправлять на почту МФК «Норильский никель» - mfknornik@yandex.ru