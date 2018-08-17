Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 августа 2018, 13:58



Бывшего главного лесника на Таймыре обвиняют в превышении полномочий

Как было установлено в ходе расследования, еще в 2013 году главный лесник отдал служебный автомобиль Toyota Corolla своему знакомому, который не имел права пользоваться машиной. Через некоторое время мужчина разбил автомобиль. Возместить ущерб деньгами он не смог, поэтому в качестве компенсации отдал руководителю лесничества квартиру в Дудинке стоимостью 400 тысяч рублей. Глава организации скрыл факт ДТП. Таким образом, госпредприятие понесло убытки на 395 тысяч рублей. На руководителя «Таймырского лесничества» завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Следователи изъяли финансовую документацию, опрашиваются должностные лица. Кстати, это не первая судимость главы предприятия. «Ранее подозреваемый был осужден за совершение преступлений, предусмотренных статьями «злоупотребление должностными полномочиями» и «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»», - рассказали в краевом следственном комитете.

Просмотров:42 Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя госпредприятия «Таймырское лесничество», сообщает МИА Россия сегодня.Как было установлено в ходе расследования, еще в 2013 году главный лесник отдал служебный автомобиль Toyota Corolla своему знакомому, который не имел права пользоваться машиной.Через некоторое время мужчина разбил автомобиль. Возместить ущерб деньгами он не смог, поэтому в качестве компенсации отдал руководителю лесничества квартиру в Дудинке стоимостью 400 тысяч рублей. Глава организации скрыл факт ДТП. Таким образом, госпредприятие понесло убытки на 395 тысяч рублей.На руководителя «Таймырского лесничества» завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Следователи изъяли финансовую документацию, опрашиваются должностные лица.Кстати, это не первая судимость главы предприятия.«Ранее подозреваемый был осужден за совершение преступлений, предусмотренных статьями «злоупотребление должностными полномочиями» и «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»», - рассказали в краевом следственном комитете.