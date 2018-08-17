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17 августа 2018, 13:58

Бывшего главного лесника на Таймыре обвиняют в превышении полномочий


Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего руководителя госпредприятия «Таймырское лесничество», сообщает МИА Россия сегодня.
Как было установлено в ходе расследования, еще в 2013 году главный лесник отдал служебный автомобиль Toyota Corolla своему знакомому, который не имел права пользоваться машиной.
Через некоторое время мужчина разбил автомобиль. Возместить ущерб деньгами он не смог, поэтому в качестве компенсации отдал руководителю лесничества квартиру в Дудинке стоимостью 400 тысяч рублей. Глава организации скрыл факт ДТП. Таким образом, госпредприятие понесло убытки на 395 тысяч рублей.
На руководителя «Таймырского лесничества» завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Следователи изъяли финансовую документацию, опрашиваются должностные лица.
Кстати, это не первая судимость главы предприятия.
«Ранее подозреваемый был осужден за совершение преступлений, предусмотренных статьями «злоупотребление должностными полномочиями» и «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»», - рассказали в краевом следственном комитете.

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    Список новостей

 17 августа 2018 
14:15   Ситуация с пожарами в Норильске в июле была спокойней, чем в июле прошлого года 13:58   Бывшего главного лесника на Таймыре обвиняют в превышении полномочий
13:05   Внимание: конкурс! Норильчанам предлагают стать авторами гимна МФК «Норильский никель». 13:02   В Норильске пройдет ежегодное родительское собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
12:58   Контрольная игра между МФК «Норильский никель» и МФК "КПРФ" завершилась вничью. 12:53   Глава Норильска провел заседание антитеррористической группы.

 16 августа 2018 
20:53   Поддержать голосом развитие Норильска призвали норильчан участники собрания актива города. 18:30   Полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло оценил инвестиционные программы «Норникеля».
17:40   Активисты Норильска и Таймыра объединятся завтра на слете волонтеров «Содружество». 16:34   В Норильске стартовала традиционная акция «Помоги пойти учиться». Межведомственное профилактическое мероприятие продлится до 1 октября.
16:32   Норильчане могут заранее выбрать удобный для них избирательный участок не выходя из дома. 15:40   Тепло в квартиры норильчан придет к 1 сентября.
14:29   Мнение северян услышано в Москве. Мэр Дудинки объяснил, в чем состоят особенности обустройства комфортной среды в Арктике. 14:25   В ночь с воскресенья на понедельник в Норильске перенастроят работу светофора на одном из самых опасных перекрестков города.
14:23   В воскресенье норильчан приглашают на ежегодный Фестиваль экстремальных видов спорта Nord Extreme Fest. 13:55   В Норильске стартовала ежегодная общекраевая добровольческая акция «Пора в школу».
11:28   Для таймырских оленеводов и рыбаков закупили кочевое жилье. 11:09   Енисейское пароходство возобновило разработку Сымского месторождения песка по заявке «Норникеля».
10:40   В Норильске продолжает работать комиссия по расследованию смертельного случая на никелевом заводе.

 15 августа 2018 
19:31   Вчерашний ураган в Норильске переворачивал металлические конструкции, срывал кровли и бил стекла. 19:22   В Норильске проконтролировали работу автобусов, обслуживающих муниципальные маршруты.
18:08   Для первых 33 тысяч жителей Красноярского края в 2018 году завершается Программа софинансирования будущей пенсии. 17:14   Полтысячи визиток за один день. В Норильске провели акцию «Помощь на расстоянии звонка».
17:04   В Норильске отреставрировали «Космонавтов». Обновленное мозаичное панно на торце дома на Комсомольской, 45а, снова будет радовать горожан. 16:36   Срочно: на Лауреатов, 53, возгорание в квартире. Пострадала женщина.
16:26   NORTRICK – в Норильске пройдут состязания по экстремальным видам спорта. 16:24   Малыш идет на поправку. Сегодня и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев навестил двухлетнего мальчика, пострадавшего в результате жестокого избиения матерью.
11:57   Более 2600 первоклассников примут в школы Норильска. Всего в Красноярском крае впервые за парты сядут свыше 38 тысяч учеников. 11:06   Вопросы о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей норильчане могут задать по телефону горячей линии.
10:56   Около 1,8 млрд долл. США выплатит «Норникель» в виде дивидендов за I полугодие 2018 года.

 14 августа 2018 
16:03   На Таймыре появится новый вид пассажирских перевозок 14:50   Сегодня рыбоводно-инкубационный завод выпустил в Енисей 43 тысячи мальков хариуса. Проект профинансировал «Норильсктрансгаз».
14:17   Сегодня у православных христиан начался Успенский пост, посвященный подготовке к празднику Успения Пресвятой Богородицы. 12:16   Авиакомпания NordStar во второй раз подтвердила соответствие стандартам IOSA в области обеспечения эксплуатационной безопасности.
12:06   Успейте купить сегодня! Норильчанам, планирующим отдых за рубежом, стоит поторопиться - завтра, 15 августа, авиабилеты могут подорожать почти на 7%. 11:02   В алтайских ресторанах может появиться бургер, названный в честь норильчанина Виктора Томенко.

 13 августа 2018 
19:19   В Норильске состоялся третий этап гонок по мини-мотокроссу и мотокроссу. 18:58   732 норильские семьи улучшили свои жилищные условия в 2017 году.
18:38   Стартовал розыгрыш Кубка Норильска по футболу. 16:17   Число горняков, заразившихся сальмонеллезом в рабочей столовой рудника «Октябрьский» ЗФ «Норникеля», увеличилось до 33.
13:11   Музей под открытым небом, организованный норильскими железнодорожниками, пополнился шестым экспонатом. Им стал тепловоз ТЭМ2. 12:57   Направление «Инвестиции» Агентства развития Норильска возглавил Константин Горбунов.
12:51   На Таймыре отметили Международный день коренных народов мира. 12:37   Волонтеры «Арктического субботника» продолжают благоустраивать Диксон.
12:23   В Красноярском крае определили дату начала сезона охоты на пернатую дичь. В Норильске заявления будут принимать на Московской, 19а. 12:10   Первый заместитель Общественного совета Норильска посетил участковый пункт полиции.
12:00   До 20 лет тюрьмы грозит четверым участникам ОПГ, занимавшимся продажей наркотиков через интернет-магазины в Норильске. 11:19   Около 800 рабочих требуется на предприятия Красноярского края, реализующие инвестиционные проекты.
10:50   Победа + ничья. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» сыграл два контрольных матча с белорусскими клубами.

 10 августа 2018 
16:28   Тошевцы из школы-интерната № 2 отметили Международный день коренных народов мира.




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