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17 августа 2018, 14:15



Ситуация с пожарами в Норильске в июле была спокойней, чем в июле прошлого года.



Просмотров:199 Июль 2018 года принес на 35% пожаров меньше, чем июль 2017 года: 13 против 20. Меньше было и загораний, процент снижения - 70%: 25 и 82 соответственно. Ненастная погода способствует тому, что отдыхающих в тундровой зоне меньше. А вот статистика по погибшим другая. В 2017 году в этот период в результате пожаров не было погибших, в июле этого года огонь унес жизни двоих человек, один из них ребенок. Трое детей 2010, 2012 и 2013 годов рождения остались без присмотра. На площади 15 м2 произошло возгорание, детей спасли, но самая маленькая девочка умерла, не приходя в сознание. А в нежилой гостинке на Лауреатов, 81, на 7-м этаже в одной из комнат произошел пожар, в очаге которого нашли останки тела женщины. Данные о ней до сих пор неизвестны.