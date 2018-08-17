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17 августа 2018, 15:45

Амнистировать людей, осужденных за репосты и лайки – не выход из ситуации, считает сенатор Андрей Клишас


Амнистия осужденных за лайки в соцсетях не станет выходом из ситуации, следует идти по пути анализа правоприменительной практики, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Владеющая социальной сетью «ВКонтакте» компания Mail.ru Group попросила Госдуму внести законопроект об амнистии осужденных за экстремизм, распространение информации и другую активность в соцсетях, в том числе лайки, репосты и публикацию изображений, если такие действия не имели общественно опасных последствий, сообщает РИА Новости.
«В первую очередь, необходимо обеспечить баланс конституционно-правовых ценностей – свободы слова и борьбы с экстремизмом. На мой взгляд, проведение амнистии не является решением в данной ситуации», — заявил Клишас
По его словам, очевидно, что есть проблемы с применением норм уголовного законодательства, в частности, касающихся составов преступлений, предусмотренных статьями 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды) Уголовного кодекса РФ.
«В связи с этим нужно провести детальный анализ практики правоприменения в каждом конкретном случае. По результатам мониторинга можно будет сделать вывод, какие дефекты правоприменения указанных статей имеются и как их нужно устранять», — полагает сенатор.
Одно из последних громких уголовных дел «за лайки и репосты» – дело алтайской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Против нее возбуждено сразу два уголовных дела, девушке грозит до пяти лет колонии. Дело уже рассматривается в барнаульском суде.
Проблема уголовного наказания «за лайки и репосты» была в очередной раз затронута в ходе прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным в июне. Писатель и депутат Сергей Шаргунов тогда обратил внимание на то, что Россия всегда была страной свободомыслия, однако в последнее время, по его словам, участились случаи возбуждения уголовных дел за экстремизм там, где состава этого преступления нет. Президент сказал, что нарушители закона должны отвечать, но ситуацию нельзя доводить до маразма и абсурда. Путин отметил, что нужно поставить заслон экстремизму, пропаганде суицида, но нужна и определенность в понятиях. В ОНФ в свою очередь сообщили, что проанализирует правоприменительную практику по распространению экстремистской информации и предложит законодательные изменения.
В конце июня Шаргунов и его коллега по Госдуме, депутат Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является «установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, «репосты» новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах» интернета, отмечают авторы инициативы. Проект тогда поддержали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в Совфеде также высказались в поддержку этой инициативу. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию этого законопроекта.

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