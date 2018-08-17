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17 августа 2018, 16:00

NordStar вводит новую концепцию перевозки багажа на регулярных рейсах


С 28 октября 2018 года норма бесплатного провоза багажа будет определяться исходя из количества мест. Новая система определения нормы провоза багажа будет дифференцированной в зависимости от класса обслуживания и тарифа и позволит пассажирам выбирать наиболее выгодные тарифы в зависимости от количества перевозимого багажа, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Вместе с изменением правил провоза багажа изменится и норма провоза ручной клади. Начиная с 28 октября, она увеличится и составит одно место весом до 10 кг. (до 15 кг для бизнес-класса) на каждого пассажира. Размеры габаритов ручной клади останутся прежними - до 115 см в сумме трех измерений (55х40х20 см).
Увеличение разрешенной к провозу ручной клади позволит пассажирам, путешествующим с небольшим количеством вещей, выбирать более выгодные безбагажные тарифы и экономить на невостребованной услуге провоза багажа.
Безбагажный тариф появится в линейке тарифов экономического класса обслуживания. Тарифы группы «Летать выгодно!» будут предусматривать только провоз ручной клади, в увеличенном объеме до 10 кг.
Для группы тарифов «Летать легко!» правила провоза багажа изменятся и позволят провезти одно места багажа весом до 23 кг. Для тарифов бизнес класса обслуживания также будет действовать два уровня тарифов, предусматривающих перевозку одного или двух мест багажа весом до 30 кг соответственно. Количество мест багажа, разрешенных к бесплатной перевозке будет указываться в билете в соответствии с уровнем тарифа.
Неизменными останутся правила, касающиеся перевозки детских и инвалидных колясок на рейсах авиакомпании NordStar – они не будут учитываться в общей норме провоза багажа и будут перевозиться бесплатно. Также для пассажиров сохранится возможность бесплатной перевозки одного комплекта лыжного/горнолыжного снаряжения.
Нововведения в системе определения нормы провоза багажа позволят унифицировать правила перевозки багажа авиакомпании NordStar и привести их в соответствии общепринятым мировым стандартам, принятыми в настоящее время в большинстве авиакомпаний мира.
На рейсах, выполняемых до конца летнего расписания, продолжит действовать прежняя система провоза багажа – от 10 до 20 кг. бесплатного багажа в зависимости от тарифа, и пять кг. ручной клади.

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