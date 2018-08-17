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17 августа 2018, 16:21



В Норильске ликвидировали 28 тысяч квадратных метров несанкционированных свалок

В Талнахе до конца года будет ликвидирована ещё одна несанкционированная свалка на площади 6,8 тысяч квадратных метров, сумма контракта составит 972 тысячи рублей. Кроме того, специалисты Управления городского хозяйства ежегодно организовывают мероприятия по очистке территорий, прилегающих к гаражным товариществам и с участием собственников гаражей. Вывоз мусора и его размещение на полигоне осуществляется за счёт средств местного бюджета. В этом году было вывезено 462 кубометра мусора. В 2019 году работа по ликвидации свалок продолжится.

Просмотров:166 Работа в данном направлении Администрацией города ведётся постоянно. В текущем году на уборку свалок в Центральном районе и Талнахе на площади 28 тысяч квадратных метров из муниципального бюджета выделено 17 млн рублей.В Талнахе до конца года будет ликвидирована ещё одна несанкционированная свалка на площади 6,8 тысяч квадратных метров, сумма контракта составит 972 тысячи рублей.Кроме того, специалисты Управления городского хозяйства ежегодно организовывают мероприятия по очистке территорий, прилегающих к гаражным товариществам и с участием собственников гаражей. Вывоз мусора и его размещение на полигоне осуществляется за счёт средств местного бюджета. В этом году было вывезено 462 кубометра мусора.В 2019 году работа по ликвидации свалок продолжится.