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17 августа 2018, 17:52



Российские синоптики увеличат прогнозируемый период за счет модернизации оборудования. В Норильске обновления техники – не будет

Планирует Росгидромет и снижение неоправдавшихся прогнозов, минимум на 30%. К слову, россияне стали все больше доверять синоптикам. Если в 2013 году по данным «Левада-центр» прогнозам погоду верили 11%, в 2016 – 18%, то сейчас это уже 60: жителей страны. Норильские же синоптики обновления техники пока не ожидают, и, как и прежде, прогноз погоды будут давать на три дня максимум. Так, завтра, 18 августа в городе ожидается свежая и пасмурная погода +11 +13, а в воскресенье норильчане смогут порадоваться солнышку, хотя температурный режим не изменится +10 +12.

Просмотров:137 Раньше точную погоду Гидрометцентр прогнозировал на три дня вперед. Теперь же за счет модернизации действующего оборудования и увеличения доли автоматических средств наблюдений в два-три раза, прогнозируемый срок планирует увеличить до восьми - девяти суток.Планирует Росгидромет и снижение неоправдавшихся прогнозов, минимум на 30%. К слову, россияне стали все больше доверять синоптикам. Если в 2013 году по данным «Левада-центр» прогнозам погоду верили 11%, в 2016 – 18%, то сейчас это уже 60: жителей страны.Норильские же синоптики обновления техники пока не ожидают, и, как и прежде, прогноз погоды будут давать на три дня максимум.Так, завтра, 18 августа в городе ожидается свежая и пасмурная погода +11 +13, а в воскресенье норильчане смогут порадоваться солнышку, хотя температурный режим не изменится +10 +12.