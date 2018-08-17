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17 августа 2018, 19:08



Россияне смогут увидеть пиковое сближение планет Солнечной системы с Луной

Сегодня, 17 августа космический спутник Земли ожидает «встреча» с Юпитером, 21 числа — с планетой Сатурн. 23 августа произойдет пиковое сближение с Марсом, а 27— с Нептуном. Закончится парад планет в последний день лета — рядом с Луной окажется Уран. Удивительное космическое явление смогут увидеть и жители России. Единственной преградой, по словам астрономов, может быть облачное небо. Наиболее комфортно будет наблюдать за сближением планет с Луной на юге страны.

Просмотров:178 В конце лета жителей Земли ждет впечатляющее космическое событие. Начиная с конца августа, Луна сблизится на максимальное расстояние со всеми планетами Солнечной системы, сообщает информационное агентство ФАН.Сегодня, 17 августа космический спутник Земли ожидает «встреча» с Юпитером, 21 числа — с планетой Сатурн. 23 августа произойдет пиковое сближение с Марсом, а 27— с Нептуном. Закончится парад планет в последний день лета — рядом с Луной окажется Уран.Удивительное космическое явление смогут увидеть и жители России. Единственной преградой, по словам астрономов, может быть облачное небо. Наиболее комфортно будет наблюдать за сближением планет с Луной на юге страны.