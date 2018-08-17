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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:08 Россияне смогут увидеть пиковое сближение планет Солнечной системы с Луной
17:52 Российские синоптики увеличат прогнозируемый период за счет модернизации оборудования. В Норильске обновления техники – не будет
16:21 В Норильске ликвидировали 28 тысяч квадратных метров несанкционированных свалок
16:00 NordStar вводит новую концепцию перевозки багажа на регулярных рейсах
15:45 Амнистировать людей, осужденных за репосты и лайки – не выход из ситуации, считает сенатор Андрей Клишас
14:15 Ситуация с пожарами в Норильске в июле была спокойней, чем в июле прошлого года.
13:58 Бывшего главного лесника на Таймыре обвиняют в превышении полномочий.
13:05 Внимание: конкурс! Норильчанам предлагают стать авторами гимна МФК «Норильский никель».
13:02 В Норильске пройдет ежегодное родительское собрание с родителями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
12:58 Контрольная игра между МФК «Норильский никель» и МФК "КПРФ" завершилась вничью.
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